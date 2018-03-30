Бывший президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом по обвинению в злоупотреблении влиянием с целью получения закрытой информации про расследованин дела о финансировании его предвыборной кампании в 2007 году, сообщает CA-News в четверг со ссылкой на Reuters.

Адвокаты Саркози сказали, что намерены подать апелляцию на решение отправить их подопечного в суд, о котором изначально сообщила газета Le Monde.

Отправной точкой для предъявления очередных обвинений Саркози послужило судебное разбирательство по делу о возможном финансировании его предвыборной кампании покойным ливийским лидером Муаммаром Каддафи.

Расследуя обстоятельства этого дела, следователи поставили мобильный телефон Саркози на прослушивание и заподозрили, что экс-президент через сеть информаторов получал секретные сведения о ходе разбирательства.

Расследование по делу о возможном финансировании властями Ливии предвыборной кампании Каддафи было открыто еще в апреле 2013 года. У правоохранительных органов есть 48 часов, чтобы определиться с мерой пресечения в отношении Саркози.

Николя Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год. Он был избран как кандидат от правоцентристской «Союз за народное движение». На выборах в 2012 году он во втором туре проиграл кандидату от Социалистической партии Франсуа Олланду.

В марте 2011 года сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Саиф-аль-Ислам заявил, что его отец спонсировал предвыборную кампанию Саркози, выделив на нее более 50 миллионов евро. В марте 2012 года издание Mediapart опубликовало документы о связях Каддафи с Саркози. Президент назвал их фальшивкой.

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