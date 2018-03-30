Прокуратура Согдийской области Таджикистана направила руководству Международного движения КВН в Москве официальный запрос по делу Хайрулло Мирсаидова.

Прокуратура Согдийской области запросила у руководства КВН видеозаписи выступлений таджикской команды, сообщает сайт Akhbor.com со ссылкой на источники, знакомых с обстоятельствами расследования.

«Да, действительно мы отправили запрос в рамках расследования уголовного дела в отношении журналиста и руководителя таджикской сборной КВН Хайрулло Мирсаидова. Однако я не могу вам сказать, по какому вопросу направлен запрос, потому что следствие все еще продолжается и это может помещать расследованию», - сказала «АП» старший помощник прокурора Согдийской области Гульчехра Гаибназарова.

Она отметила, что запрос направлен для выяснения некоторых обстоятельств.

Между тем, по данным Akhbor.com, областная прокуратура также запросила в РФ информацию для выяснения вопроса целевого использования денежных средств, выделенных команде КВН.

«Прокуратура отправила в Российскую Федерацию запрос, чтобы выяснить, в какой гостинице останавливалась команда КВН, стоимость проживания в ней и количество людей, за которых были внесены эти средства», - отмечает издание.

Хайрулло Мирсаидов был задержан прокуратурой Согдийской области 5 декабря. 8 декабря против него было возбуждено уголовное дело по четырем статьям УК РТ: 245, ч.4, п."б" (присвоение или растрата), 189, ч. 2, п. "г" (возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды), 340, ч.1 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков), 346, ч. 2, п."а" (заведомо ложный донос) УК РТ.

В феврале расследование уголовного дела в отношении руководителя команды КВН «Сборная Таджикистана» было продлено еще на два месяца по просьбе прокурора «в целях полного и объективного расследования дела».

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