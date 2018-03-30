В узнете распространяется видео, как воспитатель в детском саду битьём "воспитывает", сообщает CA-News.

Очередное видео, на котором сотрудница детсада с помощью оплеух "воспитывает" детей, распространяют пользователи соцсетей.

В Facebook пользователи опубликовали видеоролик, действие которого происходит в одном из, предположительно, узбекистанских детских садов. Где конкретно снято видео, не указывается.

На кадрах женщина бьёт детей большой, сложенной вдвое, тетрадью по голове, лицу и другим частям тела. Больше всего достаётся первому ребёнку, которого воспитатель несколько раз с размаху бьёт по лицу и голове.

Пользователи в комментариях разделились на два лагеря. Одна половина считает, что такое "битьё" не выходит за рамки воспитания детей, которые, по их мнению, "сейчас очень избалованные". Другие считают, что такую сотрудницу следует привлечь к ответственности за "такое жестокое отношение" с детьми.

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