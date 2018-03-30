Депутат российской Госдумы от Свердловской области Максим Иванов предложил «чипировать трудовых мигрантов». Как написал парламентарий в своем Facebook, с соответствующей инициативой он выступил на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, пишет CA-NEWS (CA).

Позднее он пояснил, что имеет в виду электронные браслеты с информацией. Такое уточнение он сделал после критики в комментариях в Facebook.

Иванов пояснил, что хочет ввести обязательную практику ношения браслета с чипом, который будет содержать всю необходимую информацию о мигранте. Таким образом депутат рассчитывает «повысить эффективность контроля в этой сфере».



«Ребята, успокойтесь. 21 век на дворе. Чипировать — это браслет на руке, с электронной «таблеточкой», как в фитнесе, например. Там вся информация. Кто, когда заехал, кем приглашен. Группа крови, заболевания и т. п. Сейчас им нужно кучу документов при себе иметь. Не дай бог потеряют — спецприемник. По моему мнению будет гораздо лучше. И контроль со стороны ФМС и мигрантам комфортнее», - написал он.



В 2013 году в Общественной палате уже предлагали надевать на мигрантов электронные браслеты слежения.