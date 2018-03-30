Каждую весну мы сталкиваемся с недостатком витаминов в организме. Авитаминоз не позволяет нам в полной мере наслаждаться жизнью в это прекрасное время года. Тяжелое пробуждение утром, сонливость в течение всего дня, вялость, рассеянное внимание, раздражительность - вот лишь немногие из симптомов авитаминоза.

Свежие фрукты — решение проблемы авитаминоза?

Существует расхожее мнение о том, что свежие фрукты являются лучшим источником витаминов и в состоянии в полной мере обеспечить ваш организм необходимыми веществами и спасти его от авитаминоза. Но давайте повнимательнее взглянем на те фрукты, что мы едим зимой. Чаще всего это блестящие яблоки неестественно яркого цвета или же пережившие не одну заморозку ягоды. Вместе с этими «летними» продуктами в ваш организм попадает также масса веществ, которые назвать полезными сложно даже с большой натяжкой. Кроме того, стоит отметить, что, согласно научным исследованиям, за последние четверть века содержание витаминов в натуральных овощах и фруктах существенно сократилось. К примеру, чтобы полностью обеспечить потребность своего организма в витамине C, вам придется выпивать более двух литров яблочного сока ежедневно. Мы ни в коем случае не призываем вас отказаться от натуральных яблок и апельсинов, однако не стоит полагаться только на них в борьбе с авитаминозом.

Витамины в таблетках — зло?

ОДНО из популярных заблуждений состоит в том, что синтетические витамины якобы «не настоящие», гораздо хуже усваиваются организмом и вообще совсем не так полезны, как те, что скрыты в натуральных продуктах. Не нужно быть дипломированным химиком, чтобы оценить, насколько абсурдно данное утверждение. Отметим лишь, вещества, содержащиеся в таблетках и в свежих фруктах, не отличаются ничем по своему действию и активности.

Борьба с весенним авитаминозом ударной дозой!

ВО всем важна мера. Помните, что принимать ударные дозы витаминов стоит только по рекомендации врача, ведь только специалист может определить, чего вашему организму действительно не хватает, страдаете ли вы действительно авитаминозом. Многие вещества, которые в малых дозах весьма полезны, при увеличении концентрации становятся токсичными; таким образом, практикуя самолечение, мы рискуем нанести своему организму серьезный ущерб.

Авитаминоз не пройдет!

СВЕЖИЕ фрукты в сочетании с синтетическими витаминно-минеральными комплексами помогут вашему организму успешно справиться с проявлениями авитаминоза, чувствовать себя бодрым и здоровым.

Рецепты народной медицины при авитаминозе

- ПОЛОЖИТЬ в эмалированную кастрюльку урюка 3 штуки, чернослива 5 штук, инжира 3 штуки, 1 столовую ложку изюма, 2 яблока, 2 ломтика лимона. Все это покрыть водой и кипятить 5—10 мин. на медленном огне. Съесть на завтрак.

- Один желток разбавить соком лимона или апельсина, добавить 1 чайную ложку меда. Съесть на завтрак.

- Составить смесь из равных частей: пшеница, овсянка, ячмень. Размолоть зерна в кофемолке, залить теплой водой из расчета 1 столовая ложка муки на 1 стакан воды. Настаивать 2 часа, процедить и пить с медом. Употреблять при упадке сил.

- Один лимон опустить в кипящую воду на 1-2 мин., пропустить его через мясорубку или натереть на терке с кожурой и семенами. Добавить несоленое сливочное масло, 1-2 столовые ложки меда, хорошо перемешать. Подавать к чаю.

- Зерна овса заливают кипятком из расчета 1 часть овса и 3 части воды. После настаивания в течение суток в комнате жидкость сливают. Хранить настой в холодильнике. Пить теплым по 1/4 стакана 3-4 раза в день перед едой.

- 150 г тертых яблок перемешать с соком половины апельсина, добавить 10 очищенных грецких (или других) орехов. Вместо орехов можно взять несколько ложек взбитых сливок, а вместо апельсина - 2 чайные ложки лимонного сока и столько же меда. Порция для одного человека в день. Хорошее питание для головного мозга.

- 1 стакан овса и 5 стаканов воды варить до густоты жидкого киселя. Процедить, добавить равное количество кипяченого молока (или прокипятить с сырым молоком), остудить. В эту массу добавить 4-5 столовых ложек меда. Принимать по четверти или половине стакана отвара 3-4 раза в день.

Про глаза

Природа щедро наградила нас двумя глазами. Но это не повод относиться к ним без должной бережности.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ организм постоянно подвергается атакам всякой нечисти из внешней среды, и наша защита справляется с ней далеко не всегда. Вот, например, что может случиться с твоими глазами.

Ячмень

Воспаление волосяного мешочка ресницы или сальной железы, которая у людей обычно располагается около луковицы ресницы. Обычно ячмень говорит о том, что твоя иммунная система ослаблена или есть проблемы с желудочно-кишечным трактом (хотя, если ты слышишь его голос - возможно, проблема гораздо глубже). Если не проходит сам за несколько дней или становится хуже, есть повод обратиться к врачу. Не беспокойся, наверняка все обойдется витаминами или антибиотиками.

Блефарит

Заболевание, при котором кожа края век воспаляется и может начать шелушиться. Причин может быть масса: аллергия, инфекция, заболевание носоглотки, зубов или ЖКТ. Легкая форма блефарита (воспаление) лечится мазями, витаминами и компрессами. Более серьезные формы болезни требуют и более сложного лечения.

Конъюнктивит

Сильный зуд, воспаление, слезотечение - вот типичный набор симптомов при этой болезни. Вирусные и бактериальные конъюнктивиты очень заразные, так что лучше воздержаться от обмена ресницами с больным.

Что же делать

Ничего особенного. Все три болезни связаны с ослабленным иммунитетом, так что правильно питайся, отдыхай, мой лицо и будь в хорошем настроении.