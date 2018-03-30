Международная организация труда (МОТ) и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) исследовали национальные статистики стран мира, чтобы узнать какую среднюю заработную плату получали люди в разных уголках мира в 2017 году. Всего было исследовано 157 стран. Таджикистан оказался не на последнем месте: наша страна на 132 со средней зарплатой в 110 долларов США, сообщает Migrant.news.tj.

Исследование показало, что в тройку стран с самой высокой зарплатой входят Швейцария $3855, после нее идет Норвегия $3781 и замыкает тройку лидеров Люксембург с уровнем средней зарплаты в $3565. Южная Корея расположилась на 24 месте рейтинга с зарплатой в $2100 на одного работника.

Среди стран СНГ в России платят больше всего, эта страна на 69 месте с показателем в $615 среднемесячной зарплаты.

Казахстан занял 85 место с ежемесячными $480, Узбекистан 118 место с уровнем в $235, Кыргызстан на 122 месте с $220, а Таджикистан оказался на 132-м со средней зарплатой в $110.

Среди 157 стран, представленных в рейтинге, последнее место у Зимбабве. Там среднемесячная зарплата составила всего $21. Перед ней идут Конго, Малави и Восточный Тимор.