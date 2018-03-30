Huawei опубликовала сегодня свои аудированные финансовые результаты за 2017 год, сообщив о значительном росте бизнеса. Чистая прибыль компании в 2017 году выросла на 28,1 процента и составила 47,5 млрд. юаней (7,3 млрд. долл. США).

В отчете говорится, что общий годовой доход компании составил 603,6 млрд. юаней (92,5 млрд. долл. США на основе обменного курса на конец года), увеличившись на 15,7% по сравнению с 2016 годом. В 2017 году инвестиции Huawei в исследования и разработки достигли 89,7 млрд. юаней (13,8 млрд. долл. США), что на 17,4% больше по сравнению с 2016 годом. Расходы на исследования и разработки компании за последнее десятилетие превысили 394 млрд. юаней (60,4 млрд. долл. США).

«Мы встали на новый путь», - сказал Кен Ху, ротирующийся председатель совета директоров Huawei. «Возможности и вызовы появляются быстрее, чем когда-либо прежде, и постоянные открытые инновации - единственный способ, который позволит нам оставаться лидером в игре. В течение следующих 10 лет Huawei продолжит наращивать инвестиции в технологические инновации, вкладывая ежегодно более 10 млрд. долл. США. Придерживаясь принципа открытого сотрудничества, мы будем привлекать и развивать лучшие таланты, активизировать усилия в исследования, направленные на изучение неопреденностей в будущем. Мы хотим создать лучшие возможности для того, чтобы все отрасли могли стать цифровыми и интеллектуальными».

Кен Ху добавил: «Говоря о планах на 2018 год, новые технологии, такие как Интернет вещей, облачные вычисления, искусственный интеллект и 5G получат широкое применение. На протяжении всего этого процесса Huawei будет оставаться на передовой технологических инноваций и трансформаций бизнеса. Более важно то, что мы будем уделять особое внимание практическим задачам, с которыми сталкиваются наши клиенты на пути к цифровизации. Наша задача - помочь им преодолеть эти проблемы и добиться успеха в бизнесе. В конечном итоге мы стремимся открыть цифровой мир каждому человеку, каждой семье и каждой организации для создания полностью подключенного, интеллектуального мира».

В 2017 году бизнес-группа Huawei по работе с операторами связи получила доход в размере 297,8 млрд. юаней (45,7 млрд. долл. США), увеличившись на 2,5% в годовом исчислении, сосредоточив внимание на том, чтобы помочь глобальным операторам связи максимально использовать потенциал существующих сетей и использовать новые возможности в сегменте видео, IoT и облачных технологий.

Подразделение по работе с корпоративными клиентами Huawei уделило особое внимание инновациям в сфере облачных технологий, больших данных, корпоративных кампусов, центров обработки данных, Интернета вещей и широко применила свои продукты и решения для ряда вертикальных отраслей. В 2017 году доход корпоративного бизнеса Huawei составил 54,9 млрд. юаней (8,4 млрд. долл. США), увеличившись на 35,1% по сравнению с 2016 годом.

В потребительском бизнесе бренды Huawei и Honor продвинулись вперед, что привело к быстрому росту на соответствующих рынках. В 2017 году Huawei отгрузила в общей сложности 153 миллиона смартфонов (включая Honor), годовой доход составил 237,2 млрд. юаней (36,4 млрд. долл. США), что на 31,9% больше по сравнению с прошлым годом.

В 2017 году компания Huawei открыла направление по облачным технологиям (Cloud Business Unit), которое запустило 99 облачных сервисов по 14 основным категориям и более 50 решений. Компания также представила платформу Enterprise Intelligence (EI) и наладила сотрудничество с более 2000 партнерами по предоставлению облачных сервисов.

Финансовая информация годового отчета 2017 года была независимо проверена аудиторской компанией KPMG. Ознакомиться с полной версией Годового отчета за 2017 года можно по ссылке www.huawei.com/en/about-huawei/annual-report/2017.