Определились участники Международного детского фестиваля «Футбол для дружбы» из Таджикистана. Ими стали воспитанник академии футбола ФФТ Хикматуллои Хайрулло и ученик средней школы №14 г. Душанбе Комрон Бабаджанов.

В Душанбе завершился конкурс среди детей на участие в международном спортивно-социальном проекте «Футбол для дружбы», финальная часть которого пройдет в Москве с 8 по 15 июня. Таджикистан на этом мировом детском форуме представят юный тренер Хикматуллои Хайрулло и юный журналист Комрон Бабаджанов.

- Наша страна принимает участие в этом мировом форуме второй раз, - рассказывает руководитель конкурса генеральный директор Детско-юношеской футбольной лиги Таджикистана Увайдо Давлатбеков. - В прошлом году представители Таджикистана впервые приняли участие в проекте «Футбол для дружбы», который прошел в Санкт-Петербурге. Этот форум объединил под своим флагом юных футболистов – послов программы – из 64 стран. Таджикистан на этом форуме представляли двенадцатилетний футболист Хуршед Муртазокулов и юная журналистка Лола Касымова.

Слева направо: участница "Футбола для дружбы" - 2017 Лола Касымова, юный журналист Комрон Бабаджанов и юный тренер Хикматуллои Хайрулло.

По итогам нынешнего конкурса победителями стали воспитанник академии футбола ФФТ Хикматуллои Хайрулло и ученик средней школы №14 г.Душанбе Комрон Бабаджанов. Цель фестиваля «Футбол для дружбы» — вовлечение молодого поколения во всем мире в продвижение важнейших гуманитарных ценностей – дружбы, равенства, мира и уважения к различным культурам и национальностям - среди своих сверстников.

Согласно жеребьевке Международной детской спортивно-социальной программы «Футбол для дружбы» сформированы 32 международные футбольные сборные, а также определены игровые амплуа для каждого юного футболиста из каждой страны (вратарь, защитник, полузащитник или нападающий).

Сборные организованы по принципу «Футбола для дружбы» - в одной команде будут играть спортсмены разных национальностей, разного пола и разных физических возможностей. Возраст игроков – 12 лет. Тренировать сборные доверено юным тренерам – футболистам 14-16 лет из разных стран. Освещать события будут более 5000 СМИ со всего мира, а также Международный детский пресс-центр «Футбола для дружбы», состоящий из юных журналистов 12 лет из 211 стран и регионов.

Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром», официальным партнером соревнований, под эгидой FIFA, включая чемпионат мира по футболу - 2018 в России, с 2013 года.

Ключевые ценности, продвигаемые участниками программы: дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. Ее участники — юные футболисты (мальчики и девочки, в том числе с инвалидностью), а также юные журналисты, освещающие события «Футбола для дружбы» в рамках Международного детского пресс-центра. За прошедшие пять лет в программе приняли участие более 3,7 тысячи ребят.

В 2018 году программа объединила 211 стран и регионов.

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