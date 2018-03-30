31 марта 1960 года на втором Международном кинофестивале стран Азии и Африки в Каире кинофильм «Судьба поэта» был признан самым лучшим фильмом, а актеры и режиссер удостоены дипломов.

О том, как это все происходило, мы узнали, полистав подшивки тех лет.

«Судьба поэта» - фильм режиссера Бориса Кимягарова по сценарию Сотима Улугзаде, снятый на киностудии «Таджикфильм» и повествующий о жизни и творчестве основоположника таджикской классической литературы Абуабдулло Рудаки. Главные роли в этом фильме сыграли молодые актеры Марат Арипов и Дильбар Касымова. Также в картине были задействованы такие известные и талантливые актеры, как Мухаммаджон Касымов, Махмуд Тохири, София Туйбаева, Зохир Дустматов, Абдусалом Рахимов и другие.

Премьера фильма состоялась в июне 1959 года в Душанбе, а в сентябре его продемонстрировали в Москве. Фильм получил также первое место и премию «Золотой орел» на втором Международном кинофестивале стран Азии и Африки в Каире, а также почетный диплом на Всесоюзном кинофестивале в Минске.

Марат Орипов в роли Рудаки

Судьба Дилбар

1958-й год для начинающей артистки без специального актерского образования Дилбар Касымовой был знаковым. После съемок в «Высокой должности», Борис Кимягаров утвердил ее на роль Нигины – возлюбленной Абуабдулло Рудаки в фильме «Судьба поэта». Роль Рудаки тогда сыграл молодой актер Марат Арипов. В роли Нигины, рабыни военачальника Сахля бен Мансура, Дилбар Касымовой надо было создать образ девушки, жившей, любившей и страдавшей несколько столетий назад. Она в корне отличалась от первой сыгранной ею роли. Трудно было перевоплотиться. Дилбар пришлось познавать, как вели себя девушки в ту далекую пору, как разговаривали, как одевались. Да и над языком пришлось поработать. И все это удалось молодой актрисе – был создан прекрасный, запоминающийся образ.

И когда фильм «Судьба поэта» Сталинабадской киностудии получил «Золотого орла» как лучший полнометражный художественный фильм на международном кинофестивале стран Азии и Африки в Каире, а актеры Марат Арипов и Дильбар Касымова награждены специальными дипломами и призами жюри фестиваля, о чем сообщило ТАСС в 1959 году, стало ясно: это был не только триумф советской киноленты, но и международное признание исполнителей главных ролей. По приезду домой Дилбар Касымова и Марат Арипов были удостоены звания «Заслуженный артист Республики Таджикистан».

Нигина из фильма "Судьба поэта", 1959 год

Через год, актриса вышла замуж за актера Равшана Турабекова, ее приняли в члены Союза кинематографистов СССР, наградив знаком «Отличник кинематографии СССР». Когда у молодой четы родилась дочь, то, посоветовавшись с авторами фильма о Рудаки - писателем Сотимом Улугзаде и режиссером Борисом Кимягаровым, они назвали ее Нигиной – в честь героини фильма, который принес ей известность и признание.

Рудаки в жизни Арипова

Кстати, Заслуженного артиста республики известный таджикский актер и режиссер Марат Арипов получил в 21 год! Пожалуй, это был самый молодой заслуженный артист в истории Таджикистана. Правда, потом ему почти полвека (долгих 48 лет) пришлось ждать получения звания Народного артиста республики, но факт остается фактом: «Судьба поэта» была судьбоносной картиной…

Вспоминая о том, как Арипов получил приглашение на этот фильм, актер вспоминает, что к тому времени он учился в Ташкенте и уже успел сняться в фильме «Авиценна» на «Узбекфильме»:

«Я приехал на неделю домой в Душанбе. Меня пригласил к себе Кимягаров и предложил прочитать сценарий Рудаки, написанный Сотимом Улугзаде. Прочитав сценарий, я сказал Борису Алексеевичу, что попробовал бы сыграть роль шаха, не пробуясь на роль Рудаки: я не хотел повторить все трудности предыдущей роли, а ко всему, это та же эпоха, те же реквизиты, те же костюмы и боялся, что будут говорить, что мне понравилось повторяться», - рассказал актер в интервью «АП».

По его словам, фото и кинопробы в то время вдруг пожелал увидеть первый секретарь ЦК КП Таджикистана Турсун Ульджабаев, который из всех кандидатов выбрал фотографию Арипова, при этом отметив, что Кимягаров свободен в своем выборе. Вскоре, расширенный худсовет все-таки утвердил Марата Арипова на роль Рудаки.

Актер также вспоминает:

«Как сейчас помню: выходит редактор хроники Марк Яковлевич Рыжий и говорит: «Ну, поздравляю тебя, молодец!»

Я был уверен, что он поздравляет меня с утверждением на роль шаха, потому что кинопробу на роль Рудаки я не проходил. Потом выходят другие, тоже с поздравлениями. Появляется, наконец, Кимягаров:

- Поздравляю, будем работать, - говорит он.

Узнав о том, что меня утвердили на роль Рудаки, я тут же помчался домой, схватил чемодан и собрался уезжать в Ташкент. Вдруг - мама в дверях:

- Маратджон, не торопись…

Мама плакала…Увидев ее слезы, я опешил и пробормотал:

- Мама, я буду играть. Пусть всё будет так, как ты хочешь.

И впоследствии я не пожалел о своих словах, потому что получил огромное удовлетворение от нашей громадной работы с Кимягаровым», - вспоминает Арипов.

вырезка из одной из республиканских газет

Он также рассказал, что в ходе съемок вносил свою корректуру в некоторые эпизоды:

«Тот эпизод с Рахматуллаевым, где мы идем по берегу Пянджа перед песней «Буи чуи Мулиён оят хаме» – я уже по-своему выстраивал. Был случай, когда мы снимались в мечети Мавлоно: я иду по аллее в гриме, в костюме Рудаки и, увидев меня, приехавшие из Афганистана актеры приняли меня за некоего святого и упали на колени. Я поднял их и приветствовал как дорогих гостей, но они так и не поверили, что я – просто актер, пока не появился сам Кимягаров», - отмечает Марат Сабирович.

Путешествие в Египет

Из Таджикистана в составе советской делегации на кинофестиваль в Каире актриса Дилбар Касымова поехала одна. Позже в интервью таджикским изданиям, рассказывая о поездке, она отметила, что на «Судьбу поэта» не было билетов и часто местные жители обращались к ним за содействием.

«Впоследствии, наш фильм по просьбе зрителей продемонстрировали несколько раз», - вспоминала актриса.

Дильбар Касымова (в центре) с египетскими актрисами, Каир, 1960 год

Она также рассказывала, что во время своей незабываемой поездки она познакомилась со многими знаменитостями, в том числе с режиссером Хусайном Сидки и актрисой Мадихой Юсри. А известный американский актер Омар Шериф в честь Международного женского дня пригласил советскую делегацию на банкет в ресторан. Там же, на кинофестивале Дилбар Касымова познакомилась с китайской актрисой Ян Ли Кун, с которой у нее сохранились самые искренние отношения.

Публикация в одной из египетский газет

Фильм с большой буквы

В сентябре прошлого года в Таджикистане отметили 1157 лет со дня рождения великого поэта и философа Абуабдулло Рудаки, память о котором навеки увенчана не только площадями и памятниками в его честь, но прекрасным фильмом «Судьба поэта», ставшим бестселлером таджикского кинематографа.

«Это действительно, фильм с большой буквы. Жаль, что таких картин больше не снимают», - пишет один из российских киноманов сегодняшнего дня. К сожалению, он прав.

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