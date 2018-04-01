Россия в пятницу начала объявлять о «зеркальной» высылке дипломатов стран, объявивших персонами нон грата российских дипломатических работников, пишут Ведомости.

МИД вызвал руководителей дипмиссий Австралии, Албании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Македонии, Молдавии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии. Им были вручены ноты протеста и заявлено о высылке дипломатов.

«С учетом того, что в последний момент к перечисленным странам решили присоединиться Бельгия, Венгрия, Грузия и Черногория, Россия оставляет за собой право на ответные шаги в отношении данных государств», - говорится в сообщении российского МИДа.

Послу Нидерландов объявлено о высылке двух дипломатов из России в ответ на высылку двух российских дипломатов из Нидерландов. Об этом посол Рене Джонс-Бос объявила ожидающим ее журналистам. Она отметила, что эта высылка - «удар» для дипмиссии, но посольство адаптируется к нему. Итальянские СМИ сообщили со ссылкой на МИД страны, что Россия вышлет двух итальянских дипломатов. Издание Askanews пишет, что речь не идет о высокопоставленных работниках.

Также Россия высылает дипломатов из Германии (4), Польши (4), Литвы (3), Латвии (1), Швеции (1) и Финляндии (1). Им предписано покинуть территорию России до 7 апреля.

Эстонский дипломат высылается один - это военный атташе полковник Тоомас Пед, передали местные СМИ со ссылкой на сообщение эстонского МИД. Ранее Эстония выслала российского военного атташе - полковника Олега Афанасьева.

Посол ФРГ в России Рюдигер фон Фрич на выходе из МИД России сказал в эфире «России 24», что Германия остается открытой к диалогу. «Я использовал сегодняшнюю возможность, чтобы подчеркнуть два момента. Первый - в немецких интересах остается иметь хорошие отношения с Россией... Мы остаемся открытыми к диалогу. Второе: в свете печальных событий в Солсбери российское правительство [обязано] все предпринять, чтобы внести прозрачность и ясность и ответить на справедливые, открытые вопросы», - сказал посол.

Отдельно МИД России опубликовал релиз об ответных мерах «в связи с недружественными действиями Великобритании».

В нем говорится, что посол страны Лори Бристоу был вызван в МИД и проинформирован, что британская сторона в месячный срок обязана привести «суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Великобритании».

26 марта после консультаций с Великобританией 21 страна почти синхронно объявила о высылке российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. На неделе к ним присоединились еще девять стран. Больше всего высылают США (60) и Украина (13), остальные страны - от четырех до одного сотрудников российских представительств. Всего 30 стран вышлют 168 российских дипломатов.

Не высылать российских дипломатов решили 9 из 28 стран Евросоюза: Австрия, Болгария, Словакия, Словения, Греция, Мальта, Люксембург, Португалия и Кипр. Кроме того, к кампании не присоединилась не входящая в ЕС Сербия.

Австрия заявила, что поддерживает заявление Европейского совета, но не будет высылать россиян как нейтральная страна. Кроме того, Австрия предложила свое посредничество.

Великобритания в лице премьер-министра Терезы Мэй обвинила российские власти в причастности к отравлению бывшего двойного агента, экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Скрипали были найдены без сознания в английском Солсбери 4 марта, а 29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в сознание в больнице. По версии британских спецслужб, обоих отравили разработанным в СССР нервно-паралитическим агентом «Новичок». Россия отвергает все обвинения и сам факт наличия на территории страны химического оружия.