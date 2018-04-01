Авиакомпания «Сомон Эйр» информирует своих пассажиров о том, что на основании телеграммы, полученной от Росавиации от 31 марта 2018 года, вынуждена приостановить полёты по некоторым направлениям в Российскую Федерацию.

"В соответствии с решением министерства транспорта Российской Федерации в связи с отсутствием подтверждения авиационными властями Республики Таджикистан заявок авиакомпании "Уральские авиалинии" на выполнение полетов в пункты на территории Таджикистана в полном объеме с 00.01 мск. 02.04.2018 рейсы авиакомпаний "Сомон Эйр" и "Таджик Эйр" по некоторым маршрутам обеспечиваться не будут", - говорится в тексте телеграммы российских авиавластей в адрес таджикских авиакомпаний, которую цитируют в "Сомон Эйр".

Как сообщили "АП" в авиакомпании "Сомон Эйр", в список попали такие рейсы этой авиакомпании как:

Душанбе-Екатеринбург-Душанбе, Душанбе-Иркутск-Душанбе, Душанбе-Казань-Душанбе, Душанбе-Краснодар-Душанбе, Душанбе-Красноярск-Душанбе, Душанбе-Санкт-Петербург- Душанбе, Душанбе-Сочи-Душанбе, Худжанд-Казань-Худжанд и Худжанд-Санкт-Петербург- Худжанд.

Кроме того, отметили в компании, в начале апреля истекает срок действия разрешения на выполнение полётов по маршруту Худжанд-Москва-Худжанд: он также будет приостановлен, потому что Росавиация наверняка не продлит разрешение на осуществление полетов.

В "Сомон Эйр" отметили, что рейсы по маршрутам Душанбе-Москва-Душанбе, Душанбе-Новосибирск-Душанбе, Худжанд-Новосибирск-Худжанд, Худжанд-Краснодар-Худжанд и Куляб-Москва-Куляб будут осуществляться согласно расписанию.

"В настоящее время специалисты Call-центра информируют пассажиров об отмене вышеперечисленных рейсов. Всем пассажирам будут возвращены средства по месту приобретения билетов, - говорится в официальном сообщении авиакомпании. - Относительно сроков возобновления полётов пассажиры будут проинформированы заранее. Для получения более подробной информации пассажиры могут обращаться в Call-центр авиакомпании по телефонам 44-640-40-40, 44-640-40-49 и 44-640-40-50. Авиакомпания «Сомон Эйр» приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства".