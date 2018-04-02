Депутаты Госдумы обяжут владельцев торговых комплексов перенести кинотеатры и детские комплексы на нижние этажи зданий. Соответствующие законодательные инициативы появятся уже весной 2018 года, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, сообщает Медуза со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, рассказал парламентарий, Госдума намерена усилить уголовную ответственность за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Ранее фракция «Единой России» уже обращалась в министерство строительства и ЖКХ с просьбой запретить размещение детских игровых зон и кинотеатров выше второго этажа в торгово-развлекательных комплексах.

Депутатская инициатива стала ответом на пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в результате которого погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

По данным следствия, возгорание началось на четвертом этаже ТЦ, где располагались детская площадка и кинотеатр.

По факту пожара в «Зимней вишне» было возбуждено уголовное дело по статьям «причинение смерти по неосторожности», «нарушение требований пожарной безопасности» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В рамках расследования задержаны семеро человек, включая руководство ТЦ и чиновницу администрации Кемеровской области.