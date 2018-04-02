Президент России Владимир Путин, президент Ирана Хасан Роухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган соберутся 4 апреля в Анкаре на саммит глав трех государств, выступающих организаторами серии переговоров по Сирии, передает Радио "Азаттык".

Накануне саммита Путин и Эрдоган планируют двусторонние переговоры в столице Турции в рамках турецко-российского Совета сотрудничества высшего уровня.

7 марта Кремль сообщал, что встреча лидеров трех стран состоится в апреле, не уточнив тогда точную дату или место проведения переговоров. Россия, Турция и Иран выступают инициаторами мирных переговоров по Сирии в столице Казахстана Астане.

Россия и Иран поддерживают в Сирии президента Башара Асада и его правительство, тогда как Турция оказывает поддержку некоторым повстанческим группировкам.