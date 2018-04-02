На прошлой неделе в социальных сетях появилось видео с воспитательницей детсада, бьющей детей файловой папкой. Позже выяснилось, что инцидент произошел накануне визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Джизакскую область – в детском саду №39 в городе Джизаке, сообщает CA-NEWS.



Видео с избиением в детсаду было снято и выложено в соцсети студенткой первого курса Джизакского государственного педагогического института Ш. К., которая проходит практику в данном дошкольном учреждении.

Местные издания сообщили, что после появления данного видео в Сети министерство дошкольного образования Узбекистана создало оперативную группу, которая подробно изучила инцидент и установила место, где был снят ролик. Позже выяснилось, что видеоматериал был снят 27 марта этого года в дошкольном образовательном учреждении №39 «Навруз» в городе Джизаке.

Как сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-службу МДО, воспитательницей детсада оказалась 37-летняя Мохира Маматкулова, окончившая Джизакский государственный педагогический институт. Педагог с высшим образованием работала в детсаду «Навруз» с 2007 года.

«В ходе расследования выяснилось, что в день инцидента у нее было плохое настроение, вызванное семейными проблемами. Сообщается, что за 11-летнюю трудовую деятельность Маматкуловой в ее работе не отмечалось недостатков», – написали СМИ.

Сообщается, что документы по делу Маматкуловой переданы в прокуратуру Джизака для принятия законных мер. Трудовой договор с воспитательницей расторгнут. После инцидента в детсаду «Навруз» МДО уволило с работы еще трех сотрудниц данного дошкольного учреждения.

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