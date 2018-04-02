Ежесуточно, в общей сложности, границу Таджикистана и Узбекистана пересекают свыше 10 тыс. граждан, и число желающих посетить Узбекистан или Таджикистан ежедневно растет, заявляют в таджикских погранвойсках.

Мы решили показать вам в инфографике как правильно пересекать таджикско-узбекскую границу, что с собой можно брать в соседнюю страну и что, потом разрешено вывозить из неё.

Asia-Plus

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus