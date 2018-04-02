Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «террористом», а Израиль — «государством террора», целью которого являются невинные мирные жители.

Так, выступая на съезде турецкой Партии справедливости и развития в городе Адана, политик отреагировал на столкновения палестинцев и израильских военных на границе Израиля и сектора Газа, передает CA-News со ссылкой на Daily Sabah.

Нетаньяху, как напоминает издание, ранее заметил, что «уроки морали из Анкары, должно быть, были «первоапрельской шуткой».

«Мне не нужно рассказывать мировому сообществу, насколько жестока израильская армия. Мы можем наблюдать, что делает это террористическое государство, глядя на ситуацию в Газе и Иерусалиме», — сказал Эрдоган. Действия израильских военных в связи с этим турецкий лидер назвал «массовым убийством», а Нетаньяху — «террористом».

Израильский премьер-министр, как также заметил Эрдоган, не может найти «надлежащую международную поддержку» своим действиям. Его, в частности, не поддерживает Турция, напомнил политик, указав на то, что Анкара не одобрила решение США признать столицей Израиля Иерусалим.

Конфликт между лидерами Израиля и Турции разгорелся после того, как Анкара подвергла критике действия израильских военных во время столкновений на границе Израиля и сектора Газа, в результате которых 15 палестинцев погибли и сотни получили ранения.

Нетаньяху в ответ написал в твиттере, что армию его страны не должны «поучать те, кто в течение многих лет бомбит мирное население», имея в виду Турцию и ее операции против курдов в Сирии, Ираке и самой Турции.

«Она не нуждается в нравоучениях от того, кто на протяжении лет без разбора бомбит гражданское население», - написал премьер-министр в Twitter, заметив, что, Анкара, «видимо, таким образом отмечает 1 апреля».​

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