После Куляба, Худжанда и Айнинского района диалог по обсуждению горнодобывающего сектора в контексте ИПДО состоялся в городе Душанбе для представителей заинтересованных сторон из столицы и районов республиканского подчинения.

Коалиция организаций гражданского общества РТ «Прозрачность для развития» совместно с Советом ИПДО РТ продолжает процесс обсуждения Второго национального отчета ИПДО (на 2015–2016 гг.) с заинтересованными сторонами. Общественные дебаты уже прошли в городах Худжанде, Кулябе и Айнинском районе. На этот раз были приглашены 25 участников из Душанбе, а также городов и районов республиканского подчинения - Турсунзаде, Вахдат, Гиссар, Рашт и Сангвор.

Это были представители местных исполнительных органов государственной власти, джамоатов, добывающих компаний, общественных организаций и СМИ.

Открывая мероприятие, представитель Национального секретариата ИПДО Джахонгир Нигматов рассказал о важности общественных дебатов для выявления проблем, которые интересуют все заинтересованные стороны, так как это диалог между всеми участниками многосторонней группы. Он выразил надежду, что благодаря таким мероприятиям, все больше участников смогут активно вовлечься в процесс и помочь внедрению принципов ИПДО в Таджикистане.

Председатель ОО «Ассоциация энергетиков Таджикистана» Рафика Мусаева рассказала о том, что такое Инициатива прозрачности в добывающих отраслях. «Участие страны в ИПДО повышает рейтинг прозрачности и содействует борьбе с коррупцией, приводит к росту инвестиционной привлекательности и дает возможность выявлять внутренние проблемы в организации эффективного управления в добывающем секторе, способствуя увеличению доходов от горнорудной сферы, что, в свою очередь, повышает уровень жизни населения», - отметила она.

Консультанты проекта Собир Вазиров, Хайрулло Асозода и эксперт Угулой Ходжаева в своих презентациях раскрыли содержание второго Отчета ИПДО за 2015-2016 годы, который был подготовлен в соответствие со Стандартом ИПДО-2016. Была дана информация о правовом и фискальном режимах, регулирующих вопросы в добывающем секторе страны, налоговых льготах, о вкладе добывающего сектора в экономику страны. Был представлен обзор добывающего сектора, раскрыто участие компаний в социально-экономическом развитии региона и другое.

Было отмечено, что на территории районов республиканского подчинения обнаружены залежи железа, вольфрама, золота, олова, цинка, свинца, флюорита и других полезных ископаемых, которые могут привлечь иностранных и отечественных инвесторов, поэтому участие компаний и общественности в процессе ИПДО очень важно. В 2016 году в регионе произведена большая часть нерудных строительных материалов.

В завершающей части мероприятия, участники задали вопросы и обсудили проблемы, с которыми сталкиваются в своей работе. В частности, изменением размера и порядке выплаты подписного бонуса, возможностей скорейшей модернизации и запуска на полную мошность ГОК «Такоб», поиска и расширения рынков сбыта произведенных товаров отрасли, расширения круга участников в общественных дебатах, использования материалов, изложенных в Отчете ИПДО, в СМИ, упрощения процедуры получения лицензий.

Депутат Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ Хайрулло Асозода, участвовавший на встрече, обсудил вместе с участниками проблемы в добывающем секторе на местном уровне. В своем выступлении он обратил внимание на подготовку кадров по узким специальностям для промышленного сектора, отметив при этом, что все выявленные проблемы и предложения по вопросам совершенствования законодательства РТ в данном секторе будут приняты во внимание, в том числе и с учетом требования Стандарта ИПДО.

«Для того, чтобы развивать этот сектор экономики, достигнуть прозрачности отчетности и прочего, необходимо усовершенствовать законодательство в этой сфере», - отметил он.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus