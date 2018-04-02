На севере Таджикистана впервые осудили группу лиц за членство в Партии исламского возрождения (ПИВТ), деятельность которой запрещена в Таджикистане.

Об этом сообщили «АП» в Согдийском областном суде.

На скамье подсудимых были четыре жителя города Истаравшан: 33-летний Курбонбой Абидов, 38-летний Насим Баротов,30-летний Шухрат Мавлонов и 38-летний Шоумед Окилов. По данным источника, они были признаны виновными по части 2 статьи 307 прим. 3 (участие в деятельности политических партий, общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете их деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности ) УК РТ и приговорены к 6 годам лишения свободы каждый с отбыванием срока наказания в колонии усиленного режима.

По словам источника, осужденные в период с 2007 по 2011 года вступили в ряды ПИВТ.

«Зная о том, что 29 сентября 2015 года ПИВТ Верховным Судом РТ была признана как террористическая, экстремистская организация, они подпольно продолжали свою деятельность в городе Истаравшане. К примеру, в течение 2016 года под предлогом плова, собирались в чайханах, критиковали решение Верховного Суда о признании ПИВТ террористической и экстремистской организации, и пропагандировали идеи партии среди собравшихся», - сообщил источник.

Напомним, Верховный суд Таджикистана 29 сентября 2015 года признал оппозиционную ПИВТ террористической и запретил ее деятельность на территории республики.

Запрещены выпуск газеты "Наджот" и других печатных изданий партии, распространение видео-, аудиопродукции, литературы и листовок партии, заблокирован партийный сайт. Также запрещен ввоз любых материалов, касающихся деятельности ПИВТ.

До запрета ПИВТ была единственной легально действующей политической партией исламского толка на постсоветском пространстве. В ее рядах, по заявлению руководства, более 40 тысяч членов. Кабири возглавил партию в 2006 году после смерти основателя и лидера ПИВТ Саида Абдулло Нури. На парламентских выборах, прошедших в марте 2015 года, представители партии не смогли пройти 5-процентный барьер.

Во время гражданской войны в Таджикистане 1992-1997 годов ПИВТ входила в состав Объединенной таджикской оппозиции, противостоявшей Народному фронту. В 1997 году Нури и президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписали Общее соглашение о мире в Таджикистане, при этом Минюст страны зарегистрировал ПИВТ как гаранта мирного межтаджикского соглашения.

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