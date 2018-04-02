О Джаме Джурабаеве знают многие дизайнеры - графисты не только Таджикистана, но и многих других стран. Интервью с ним мы планировали давно, но, к сожалению, не смогли встретиться, когда он недавно приезжал в Душанбе.

О своем желании поговорить с этим талантливым молодым человеком мы снова вспомнили в связи с выходом на экраны нового фильма Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться». Джама Джурабаев работал в составе команды концепт-иллюстраторов этого фильма. Мировая премьера состоялась 29 марта, и фильм за минувшие выходные стал лидером российского проката и стран СНГ.

Мы связались с Джамой и задали ему несколько вопросов. В этом интервью Джама расскажет о своем творчестве и достигнутых в нем успехах, поделится чему именно важно уделять внимание для совершенствования себя как художника, где черпать вдохновение и что важно не упустить при изучении работ мастеров, которые для многих могут стать учителями, если правильно выбрать подход при изучении их картин.

Сегодня Джама (именно так он представляется) живет в Лондоне и работает на Lucasfilm (кинокомпания, основанная режиссёром и сценаристом Джорджем Лукасом в 1971 году). Его любовь к своему делу, вера в свои силы и поддержка близких привела его к мечте.

Работа Джамы Джурабаева — I-rok. Злодей из фильма «Первому игроку приготовиться»

В детстве он мечтал стать инженером и стал им, отучившись в Middle East Technical University в Турции и получив диплом по специальности «Аэрокосмический инженер», но любовь к искусству победила. В одном из интервью он рассказал о том, как в детстве увлекался сбором конструкторов и рисовал Терминатора одного за другим — терминатор стоит, терминатор лежит, терминатор против хищника, терминатор против Саддама Хусейна и т.д. Именно этим увлечением он и продолжал заниматься, пока учился в университете. Но потом на смену терминаторам пришли самолеты. Он мог часами и сутками рисовать модели самых красивых самолетов и вертолетов: Су-27, Миг-29, Ка-50 и других. Знал ли он, что уже через некоторое время он будет работать над фильмом «Терминатор-5», и станет одним из концепт-художников таких вышедших в мировой кинопрокат фильмов, как «Фантастические Твари», «Конг: Остров черепа», «Мстители», «X-men: Дни минувшего будущего», «Стражи галактики» и др.

В прошлом году он закончил работу над «Миром Юрского Периода 2» и «Алладином». Сейчас работает над следующей сагой «Звездных Войн».

Фантастический фильм «Первому игроку приготовиться» основан на книге Эрика Клайна. Картина рассказывает о мире будущего, в котором ресурсы планеты практически полностью исчерпаны. Страдающие от гнета реальности люди проводят все свободное время в виртуальной многопользовательской игре OASIS

Удивительно, ведь никакой специальной школы по концепт-дизайну в Таджикистане наш собеседник не заканчивал, просто потому что такой школы у нас нет. Но все получилось. Как он говорит, благодаря труду и поддержке родных. Он мало рассказывает о своей семье, сегодня мы решили узнать и об этом тоже…

Вы работали над фильмом Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться». Расскажите о процессе работы, о том, как вы попали в команду Спилберга и каких героев вы придумали для этого фильма?

Работа над этим фильмом началась еще в 2015 году. Перед началом производства любого фильма набирается команда концепт-художников и иллюстраторов. Эта команда придумывает дизайн персонажей, локаций и в целом задает тон, и как будет выглядеть будущий фильм. Это не первый мой фильм такого масштаба, поэтому, когда набиралась команда для Ready Player One, я отправил свои работы и меня выбрали. Я работал непосредственно с художником-постановщиком Стивена Спилберга - Адамом Стокхаузеном. Придумал трех героев для этого фильма – Artemis, Aech и I-rok. При разработке любого персонажа, в первую очередь отталкиваешься от брифа. Например, Artemis — невысокого роста инопланетянка. Aech — механик. I-rok – злодей. Исходя из этого описания, я набросал образы. Первым утвердили I-Rok. Я нарисовал 3 варианта и буквально за полчаса до презентации героев сделал еще один, с черепом. Именно его и утвердил Стивен.



Как вы работали над героями, были ли сложности?

Я бы не назвал это сложностями, это ведь работа. Было волнение, впрочем, это вполне нормально. Ну, к примеру, первые мои эскизы для Artemis Спилбергу не понравились. Она получилась у меня со второго раза. Это вполне нормальная практика. Очень было интересно работать над Aech. Так как он наполовину робот, нужно было придумать, как он будет двигаться и все детали связанные с этим. В целом работа над персонажами длилась более года. Далее я работал над разными локациями, в основном, для финальной битвы, в которой прорисовывалась каждая деталь. Работал и над главным героем, которого зовут Parzival, но потом Спилберг выбрал другой вариант. Его вы и увидите в фильме.



Вы говорите, что поддержка и вера в вас со стороны близких очень помогала вам добиваться своего. Расскажите о своей семье.

Работа Джамы Джурабаева — Artemis. Героиня из фильма «Первому игроку приготовиться»

В Душанбе живут мои родители, брат с семьей и мой сын от первого брака. Моя семья всегда поддерживала то, чем я занимаюсь. Не все произошло сразу, даже когда я начинал делать свои первые шаги в этой индустрии, они всегда были на моей стороне. За что им огромное спасибо! Мой сын, большой фанат звездных войн и обожает конструктор «Лего». Он может часами собирать корабли и у него отлично получается. Лучший метод мотивировать детей — это превратить любую задачу в игру. Например, давай постоим замок, потом разрушим его. Он потом год об этом вспоминает. Такие игры и опыт детям нравятся больше и запоминаются лучше, чем дорогие игрушки. К сожалению, современное образование больше построено по схеме принуждения, без особого разъяснения о том, зачем это нужно. Ну, что-то вроде: «Делай вот это, и не задавай вопросы. До тебя никто не задавал и ты не выступай!». А ведь именно задавая вопросы, человек развивается. Я много рисовал в детстве, а потом когда решил делать карьеру в этом направлении, просто начал задавать много вопросов: Как научиться лучше рисовать? Как попасть в кино? и т.д. Сегодня, при желании в интернете можно найти все! Поэтому все зависит от степени мотивации самого человека.

Кстати, вы не хотите открыть школу концепт-арта или дизайна в Таджикистане?

Школу открыть, хочу. Возможно в будущем.

Наверняка бывают творческие спады, как вы с этим справляетесь, где ищите вдохновение?

Творческие спады как времена года. Иногда просто надо подождать и переждать. Ведь вдохновение — оно везде вокруг нас. Нужно просто научиться присматриваться и находить его.

Aech. Персонаж этого же фильма, творение нашего собеседника

Вы сейчас живете в Европе. Что вам помогло адаптироваться к новой жизни?

Да, сейчас я живу в Лондоне. Работаю над фильмами, а также помогаю разработчикам в создании VR программ. Первый раз меня пригласили в компанию Microsoft в 2011 году. Но тогда не получилось из-за визовых вопросов. Но уже через несколько месяцев меня пригласили в Лондон. Тогда кто-то из продюсеров увидел мое портфолио и вот я оказался в Лондоне. Приехал сюда с полным багажом комплексов, которыми наградил современный мир, наверное, каждого таджикистанца. В голове крутилась пластинка: А вдруг это случайно? А вдруг не получится? А вдруг я не смогу с ними общаться? А вдруг у меня нет достаточных знаний? и так далее. Но все получилось! Мне посчастливилось работать с одними из самых талантливых художников в мире. И со временем я понял, что совсем не важно, откуда ты и какой ты национальности. Самое главное — это кто ты как человек и куда ты стремишься.

Ну и вопрос как к художнику-иллюстратору — каким вы видите будущее нашей страны?

В моем календаре два вида будущего. Желаемое и прогнозируемое. Желаемое — это то будущее, которое мы все хотим. Но это будущее аморфное. Прогнозируемое — это будущее, которое мы получим исходя из наших сегодняшних действий. Именно сегодня нам нужно стремиться к большему, вкладывать в образование, в технологии и инновации. Нам нужно объединяться, поддерживать друг друга и стремиться только вперед!

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