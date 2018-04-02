Официальное открытие фирменного магазина Huawei и презентация нового смартфона Huawei P Smart состоится в Душанбе в эту субботу, 7 апреля.

В церемонии открытия примут участие представители компании Huawei в Центральной Азии и странового офиса, посольства Китайской Народной Республики в Таджикистане, представительство розничной сети Mobilka, представители других компаний и СМИ.

По словам Ивана Глущенко - представителя SPN Communications, одного из организаторов мероприятия, неформальное общение затем продолжится в отеле Hyatt Ридженси с участием DJ FIRETAJ и группы «Авеста».

На открытии также будет презентован новый фирменный телефон марки Huawei P Smart, который поступит в продажу в этот день. Будут продемонстрированы его технические характеристики (модификации для стран СНГ) и цена. Сообщается, что одной из главных особенностей новинки является экран диагональю 5,65 дюйма и разрешением 2160x1080 пикселей, 3 ГБ оперативной памяти, а для хранения данных используется встроенный накопитель емкостью 32 ГБ. Еще одна особенность новинки – двойная камера с основным модулем и дополнительным с разрешением. Под основной камерой расположен сканер отпечатков пальцев. Смартфон Huawei P Smart выпускается в двух цветах: синем и золотом.

Huawei Technologies Co. Ltd. - китайская транснациональная компания телекоммуникационного оборудования, сетей и услуг, основанная в 1998 году. Является самым крупным производителем телекоммуникационного оборудования в мире. Huawei производит и продает USB-модемы, беспроводные модемы, встраиваемые модули, фиксированные беспроводные терминалы, беспроводные шлюзы, телеприставки, мобильные телефоны и видеопродукцию.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus