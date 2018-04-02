Коммерческие банки, работающие в Узбекистане, с 1 апреля начали предоставлять возможность снимать наличные деньги в иностранной валюте с карт международных платежных систем. Видео одного из таких процессов опубликовано в Telegram-канале Uzbek-MDK, передает ИА "Фергана".

Файл демонстрирует, как клиент Национального банка Узбекистана (НБУ) через банкомат обналичивает $50. Местные СМИ отмечают, что подобную услугу предоставляют и другие кредитно-финансовые организации, устанавливая собственные условия относительно лимита наличной валюты и процентов, снимаемых за операцию.

Например, в банке «Ипак Йули» можно обналичивать иностранную валюту без ограничений, но не более $500 за один раз. Комиссия составляет 0,5%. В банке «Ипотека» установлен ежемесячный лимит в пределах $5000, за раз можно обналичить не более $2000. В среднем коммерческие структуры взимают с клиентов комиссию в размере от 0,5% до 3% за каждую подобную операцию.

Напомним, 23 марта президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О дополнительных мерах по повышению доступности банковских услуг», в котором Центробанку республики совместно с коммерческими банками поручалось до 1 апреля 2018 года разработать и внедрить новый механизм снятия наличных средств в иностранной валюте с банковских карт международных платежных систем.

Ранее узбекистанцы могли обналичивать валюту с конверсионных карт только за границей.

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