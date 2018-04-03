Таджикская сторона выражает свою озабоченность принятыми мерами со стороны российских авиационных властей, которые наносят ощутимый экономический ущерб авиапредприятиям сторон.

Об этом говорится в комментарии МИД РТ касательно вопросов авиационного сообщения между Таджикистаном и Россией

«С учетом специфики сложившейся ситуации, таджикская сторона считает контрпродуктивными используемые методы давления. Таджикская сторона выступает за разрешение возникающих споров только путем проведения консультативных встреч и переговоров между авиационными властями сторон в духе стратегического партнёрства и союзничества, без применения санкций или угроз их применения», - говорится в документе, опубликованном на сайте МИД РТ.

В нем также отмечено, что в целях укрепления и расширения плодотворного сотрудничества, правительством РТ была изменена структура государственного управления гражданской авиации Таджикистана и создано Агентство гражданской авиации при правительстве РТ.

«В связи с организационными вопросами формирования указанного Агентства, таджикской стороной было приостановлено рассмотрение вопросов утверждения и выдачи разрешений на выполнение полетов российским авиаперевозчикам», - говорится в комментарии.

В нем говорится, что между Таджикистаном и Россией на протяжении многих лет успешно развивается сотрудничество в авиационной сфере. Возникающие разногласия между авиационными властями Таджикистана и России регулируются Межправительственным соглашением о воздушном сообщении от 12 сентября 1997 года, который в том числе регулирует и назначение авиаперевозчиков двух стран.

«Таджикистан придерживается неукоснительного выполнения обязательств по достигнутым договоренностям и заинтересована во взаимовыгодном и тесном сотрудничестве с авиационными властями России», - подчеркнуто в заявлении.

Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время более 60% рынка авиаперевозок между странами приходится на российских авиаперевозчиков.

Между тем, как сообщили «АП» в Минтрансе Таджикистана таджикская делегация сегодня выехала в Москву для проведения переговоров по создавшейся ситуации.

В состав делегации вошли заместитель министра транспорта Таджикистана Шерали Ганджалзода, заместитель директора Агентства гражданской авиации Таджикистана Азиз Набизода и представители МИД и Минюста Таджикистана.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus