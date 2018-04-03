Турецкий суд выдал ордер на арест восьми членов "Террористической организации фетхуллахистов", в том числе самого Фетхуллаха Гюлена, по обвинению в причастности к убийству посла РФ в Турции Андрея Карлова, передает Euronews.

Решение об их аресте суд принял по итогам проведенного прокурором Анкары Адемом Акынчи расследования. При этом Гюлена суд признал организатором убийства российского дипломата.

13:33 20 декабря, 2017

Турецкие СМИ раскрыли информацию с компьютера убийцы посла Карлова

Еще семь фигурантов этого дела — Эмре Услу, Шариф Али Такалан, Ченгиз Озкан, Джамаль Карат, Хамза Севинч, Темел Алсанджак и Мурат Токой, - как полагают турецкие правоохранительные органы, виновны в «организации теракта». Также они, как выяснили турецкие прокуроры, пытались «нарушить конституционный порядок».

Прежде в рамках расследования производства об убийстве Карлова под стражу были помещены еще семь человек, в том числе трое полицейских.

Андрей Карлов был убит в спину 19 декабря 2016 года в Анкаре на открытии фотовыставки, посвящённой России. Убийца, сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, был застрелен на месте преступления.

Гюлен является проповедником и духовным лидером исламского движения «Хизмет» (от тур. «служение»). Турецкие власти дали этой структуре, оппозиционной президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, название FETÖ. Гюлен, проживающий с 1999 года в США, обвиняется в Турции в организации попытки военного переворота в июле 2016 года. Сам он отвергает все выдвинутые против него обвинения.

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