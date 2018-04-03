Число отравившихся на свадьбе в Бишкеке 31 марта превысило 220 человек. Об этом утром 3 апреля рассказали в министерстве здравоохранения Киргизии, сообщает Медуза.

Только в республиканскую клиническую инфекционную больницу обратились за помощью 198 человек, из которых 131 госпитализирован. В больнице в том числе находятся 25 детей. Состояние пострадавших удовлетворительно, но одна женщина находится в реанимации — скоро ее должны перевести в общую палату.

Еще 24 гостя свадьбы, по данным на вечер 2 апреля, госпитализированы в других городах.

На ресторан «Ала-Тоо», где произошло массовое отравление, уже наложен штраф 20 тысяч сомов (около 17 тысяч рублей), а на его администратора — 5 тысяч (около 4 тысяч рублей). С 1 апреля ресторан закрыт. Против сотрудников возбуждено дело по статьям о нарушении санитарных норм и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Такое большое количество пострадавших объясняется тем, что многие гости по традиции взяли с собой остатки пищи и дома угостили ими членов семьи», — отметила представитель Минздрава.

По информации «Радио Азаттык», отравилась в том числе невеста Асел Жээналы кызы. Она рассказала, что почти вся еда была предоставлена рестораном, ее родственники принесли только говядину. Опрошенные изданием посетители ресторана пожаловались на качество рыбы и курицы.

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