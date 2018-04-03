Ребята из Таджикистана снова удивили жюри своими знаниями в точных науках и теперь у них есть возможность стать студентами вуза без вступительных экзаменов и получать гранты президента РФ.

Сегодня с Международной олимпиады по нанотехнологии, которая проходила 25-31 марта в Москве в МГУ им. Ломоносова, вернулась команда школьников Таджикистана.

В состав таджикистанской команды входили ученики Таджикско-российского лицея-интерната "Хотам и ПВ" 9-классники Далер Пиров и Тимур Саломатшоев и 10-классник Фарахманд Хасанов.

На разных стадиях олимпиады приняли участие почти 9,5 тыс. школьников, студентов, аспирантов и молодых ученых из 28 стран мира, - сообщили «АП» в лицее «Хотам и ПВ».

«По традиции победителями становятся 5-6 участников, набравшие максимальные суммарные баллы по математике, физике, химии и биологии с учетом специфики нанотехнологии», - сообщил источник.

Из команды Таджикистана наиболее успешно выступил Далер Пиров, став победителем среди всех участников и лучшим нанотехнологом среди своих сверстников - учеников 9-го класса.

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«Он был награжден дипломом первой степени и несколькими ценными призами. Тимур и Фарахманд за успешное выступление также получили дипломы и призы за "Волю к победе", - сообщили в лицее.

В «Хотам и ПВ» также отметили, что поскольку данная олимпиада считается олимпиадой высшего уровня сложности, ее победители и призеры могут стать студентами вуза без вступительных экзаменов и получать гранты президента РФ.

«Организаторы и жюри олимпиады, состоящие из профессоров и научных работников МГУ, высоко оценили удивительно глубокие знания таджикских школьников по всем конкурсным предметам», - сообщили в лицее.

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