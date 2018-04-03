По поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева село Манас Дустликского района республики за 45 дней изменили до неузнаваемости, передает CA-News.

Еще в феврале 2018 года это был заброшенный кишлак с ветхими зданиями и утопающими в грязи дорогами.

«Больно, что наши люди живут в таких условиях. Я на примере Манаса хочу показать, какие работы и задачи стоят перед нами. Будет сложно, тяжело, мучительно…Но если мы не начнем с самого трудного села, то люди нам не поверят. Никогда не поверят», - говорил Мирзиёев около двух месяцев назад.

После этого дома и здания села начали сносить бульдозерами, построив на их месте двухэтажные многоквартирные дома. В Манасе появились современный садик, поликлиника, спортплощадка и даже наладили переработку кожи и шерсти.

"Я не зря начал программу «Благоустроенное село» с Манаса. Потому что здесь проживают благородные люди, трудолюбивое население», - рассказывает президент Узбекистана.

30 марта Шавкат Мирзиёев посетил отстроенное село. Он обратил внимание созданию агропромышленного комплекса и продовольственного кластера, клиники с лечебными процедурами на основе верблюжьего молока.

По данным пресс-службы, село Манас, наиболее удаленный от центра населенный пункт района, появился в 60-х годах прошлого века. Сегодня в нем проживает более 6,5 тысячи человек. СМИ пишут, что село населяют, в основном, этнические кыргызы.

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