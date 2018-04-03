О том, как добраться из Таджикистана в Бухару, Самарканд, Хиву или Ташкент, сколько это будет стоить и что посмотреть в этих городах – смотрите в нашей инфографике.
Бекабад - Ташкент 3$ ?
Может 30$
Молодцы!
Очень хорошо, но было бы еще лучше добавить сюда Ургендж центр Хорезмской области. В Хорезме лучше посмотреть и Хива и Ургендж.
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Гость2 часа назад
Бекабад - Ташкент 3$ ?
Может 30$
Анушервони Одил2 часа назад
Молодцы!
Очень хорошо, но было бы еще лучше добавить сюда Ургендж центр Хорезмской области. В Хорезме лучше посмотреть и Хива и Ургендж.