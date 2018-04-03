В Душанбе в суде столичного района Фирдавси сегодня начался судебный процесс по делу гибели журналиста Галима Фасхутдинова, который был сбит насмерть 30 января 2018 года. На скамье подсудимых - водитель автомашины марки "Дамас" Бахтиёр Халифаев, 1987 года рождения, житель района Рудаки.
Водитель минигрузовика, который занимался доставкой продуктов питания в торговые точки города, в тот трагический день ехал с улицы Джоми в сторону Фирдавси, и не справился с управлением автомобиля: он сбил 44-летнего Галима Фасхутдинова.
Результаты проведенной наркологической экспертизы не выявили в организме водителя запрещенные препараты, в том числе алкоголь и наркотики. Но известно, что водитель ехал на большой скорости.
Журналист переходил дорогу на пешеходе на зеленый цвет светофора около 18 часов, возвращаясь домой, когда его сбила машина/ Журналист был доставлен в больницу, но, не приходя в сознание, скончался.
Галим Фасхутдинов родился 14 ноября 1973 года. В середине 1990-х годов окончил исторический факультет Национального университета в Душанбе. У Галима остались двое сыновей. Семья Галима проживает в российском городе Ульяновск.
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Реалист5 часов назад
Дать ему пожизненный срок!
Равшан5 часов назад
Водитель должен нести наказание по закону.
Таких людей как Галим Фасхутдинов очень мало. Когда он работал в ТРК "Мир", параллельно преподавал нам историю. Был интеллектуалом много чего знал и был простым ЧЕЛОВЕКОМ. С ним было легко. Он был воспитанным, культурным и дипломатичным человеком. Не перебивая, всегда выслушивал человека до конца. Чоят чаннат шавад Устоди азиз