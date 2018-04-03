Итальянский «Ювентус» примет дома испанский «Реал-Мадрид» в в поединке /4 финала Лиги чемпионов. Поединок в Италии состоится сегодня 3 апреля. В последний раз команды встречались в финале Лиги чемпионов-2017, и матч закончился триумфом «Реала» (4:1).

Кинотеатр «Навруз» приглашает всех любителей большого футбола посмотреть на соперничество двух сильнейших клубов на самом большом экране страны. Матч начнется 3 марта в 23:45 по душанбинскому времени.

Не упустите возможность посмотреть захватывающую игру и поболеть за любимую команду.

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