Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова вручила Владимиру Путину удостоверение президента России, сообщает пресс-служба Кремля.



Также глава ЦИК РФ поздравила Путина с «убедительной чистой победой», сообщает РБК.

«Мы поставили, вообще предложили и продумали многослойную систему фильтров, чтобы предотвращать, не допускать всякого рода нарушения. Это дало свои результаты. Поэтому действительно полагаю, что и выборы прошли беспрецедентно открыто, в мире аналогов нет», - заметила Памфилова.

Путин в свою очередь поблагодарил Памфилову за проделанную общенациональную ​«очень важную для страны» работу.

«Как многие уже сказали, наверное, это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны», — отметил президент РФ, добавив, что в этом есть и заслуга Памфиловой и членов всех избирательных комиссий России.

Глава ЦИК заметила, что, согласно опросам, до 88% граждан верят в достоверность результатов состоявшегося голосования.

Выборы президента России состоялись 18 марта. Победу на них одержал Владимир Путин, набравший 76,69% голосов. В ЦИК заметили, что за девствующего президента проголосовало рекордное число избирателей — более 55 млн. Всего в голосовании приняли участие 73 млн 629 тыс. человек или 67,54% избирателей.