В мае прошлого года 72 бортпроводника национальной авиакомпании «Таджик Эйр» опубликовали обращение к президенту Таджикистана, где пожаловались на руководство авиакомпании в нарушении требований трудового законодательства. Дело бортпроводников дошло до суда, он длился несколько месяцев. На днях основная часть бывших бортпроводников обратилась к руководству компании с официальными извинениями.

В апреле 2017 года генеральный директор авиакомпании «Таджик Эйр» Хайрулло Рахимов в целях оптимизации расходов, сохранения рабочих мест и улучшения финансового положения авиакомпании, дал поручение соответствующим службам компании изменить заработную плату сотрудников.

На общем собрании было сообщено, что зарплата бортпроводников будет снижена и уравнена с заработной платой сотрудников других авиакомпаний.

4 мая прошлого года, когда в компании начали составлять контракты с новыми условиями, 72 бортпроводника компании решили открытым письмом обратиться к президенту страны с жалобой.

В последующем, мнения подписавших обращение разделились: некоторые сразу отказались от своих претензий, в отношении них было проведено служебное расследование, другая часть решила обратиться в суд с исковым заявлением. 26 мая 2017 года в рамках судебного разбирательства произошедшего инцидента началось слушание дела. Судебная тяжба продолжалась почти год.

После множества судебных заседаний, которые проходили в суде столичного района Шохмансур, и увенчавшихся в пользу авиакомпании, 12 бортпроводников, не согласившихся с решением суда, подали кассационную жалобу в Душанбинский городской суд, который удовлетворил их жалобу и направил дело на новое рассмотрение.

В ходе нового рассмотрения дела, из 12 бортпроводников - 7 человек отказались от дальнейших судебных тяжб и совместно с другими бортпроводниками официально извинились через СМИ.

Оставшиеся 5 человек продолжают дальнейшее разбирательство в суде.

«Просим нас извинить…»

Бортпроводники, попросившие извинения у генерального директора ОАО «Таджик Эйр» Хайрулло Рахимова, в своём письме искренне сожалеют о том, что распространили безосновательную и содержащую клевету информацию, чем нанесли моральный вред не только руководству, но и репутации самой авиакомпании.

Текст письма приводится ниже с переводом на русский язык. Стилистика и орфография сохранены.

Генеральному директору

ОАО «Таджик Эйр»

Рахимову Х.З.

Уважаемый Хайрулло Зубайдуллоевич,

Мы, группа бортпроводников ОАО «Таджик Эйр» после долгих раздумий и выяснения фактов и данных, пришли к выводу, что действительно, в отношении вашей личности и деятельности в качестве генерального директора ОАО «Таджик Эйр» допущены безосновательные, порочащие и непроверенные факты.

Пользуясь случаем, во-первых, просим у Вас извинения за распространение нами недостойных высказываний и искажённых данных, во-вторых, выражаем свою готовность сотрудничать и работать в данной авторитетной национальной авиакомпании под Вашим руководством.

Уважаемый генеральный директор, мы пришли к выводу, что с самого начала Вашей деятельности в качестве руководителя, выбранная стратегия развития была эффективной, а также предпринимаемые Вами в настоящее время меры по оздоровлению деятельности компании являются абсолютно правильными, так как уступки и ограничение некоторых льгот и привилегий в период экономического кризиса компании являются неизбежными и только финансовая стабильность может стать предпосылкой для различных вознаграждений.

Кроме того, в период трудного финансового положения «Таджик Эйр», мы должны были внести свой вклад в дело исправления положения и улучшения деятельности компании. К сожалению, нами преобладал личный интерес над интересами компании и этим мы допустили ошибку.

Уважаемый генеральный директор, еще раз просим извинения лично у вас и в вашем лице у всех коллег за бестактные действия и выражаем свою готовность для дальнейшей деятельности и вложения вклада в дело улучшения финансового положения, повышения качества обслуживания и авторитета трудового коллектива.

С уважением, группа бортпроводников ОАО «Таджик Эйр».

Всего - 55 подписей.

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