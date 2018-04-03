В мае прошлого года 72 бортпроводника национальной авиакомпании «Таджик Эйр» опубликовали обращение к президенту Таджикистана, где пожаловались на руководство авиакомпании в нарушении требований трудового законодательства. Дело бортпроводников дошло до суда, он длился несколько месяцев. На днях основная часть бывших бортпроводников обратилась к руководству компании с официальными извинениями.
В апреле 2017 года генеральный директор авиакомпании «Таджик Эйр» Хайрулло Рахимов в целях оптимизации расходов, сохранения рабочих мест и улучшения финансового положения авиакомпании, дал поручение соответствующим службам компании изменить заработную плату сотрудников.
На общем собрании было сообщено, что зарплата бортпроводников будет снижена и уравнена с заработной платой сотрудников других авиакомпаний.
4 мая прошлого года, когда в компании начали составлять контракты с новыми условиями, 72 бортпроводника компании решили открытым письмом обратиться к президенту страны с жалобой.
В последующем, мнения подписавших обращение разделились: некоторые сразу отказались от своих претензий, в отношении них было проведено служебное расследование, другая часть решила обратиться в суд с исковым заявлением. 26 мая 2017 года в рамках судебного разбирательства произошедшего инцидента началось слушание дела. Судебная тяжба продолжалась почти год.
После множества судебных заседаний, которые проходили в суде столичного района Шохмансур, и увенчавшихся в пользу авиакомпании, 12 бортпроводников, не согласившихся с решением суда, подали кассационную жалобу в Душанбинский городской суд, который удовлетворил их жалобу и направил дело на новое рассмотрение.
В ходе нового рассмотрения дела, из 12 бортпроводников - 7 человек отказались от дальнейших судебных тяжб и совместно с другими бортпроводниками официально извинились через СМИ.
Оставшиеся 5 человек продолжают дальнейшее разбирательство в суде.
«Просим нас извинить…»
Бортпроводники, попросившие извинения у генерального директора ОАО «Таджик Эйр» Хайрулло Рахимова, в своём письме искренне сожалеют о том, что распространили безосновательную и содержащую клевету информацию, чем нанесли моральный вред не только руководству, но и репутации самой авиакомпании.
Текст письма приводится ниже с переводом на русский язык. Стилистика и орфография сохранены.
Генеральному директору
ОАО «Таджик Эйр»
Рахимову Х.З.
Уважаемый Хайрулло Зубайдуллоевич,
Мы, группа бортпроводников ОАО «Таджик Эйр» после долгих раздумий и выяснения фактов и данных, пришли к выводу, что действительно, в отношении вашей личности и деятельности в качестве генерального директора ОАО «Таджик Эйр» допущены безосновательные, порочащие и непроверенные факты.
Пользуясь случаем, во-первых, просим у Вас извинения за распространение нами недостойных высказываний и искажённых данных, во-вторых, выражаем свою готовность сотрудничать и работать в данной авторитетной национальной авиакомпании под Вашим руководством.
Уважаемый генеральный директор, мы пришли к выводу, что с самого начала Вашей деятельности в качестве руководителя, выбранная стратегия развития была эффективной, а также предпринимаемые Вами в настоящее время меры по оздоровлению деятельности компании являются абсолютно правильными, так как уступки и ограничение некоторых льгот и привилегий в период экономического кризиса компании являются неизбежными и только финансовая стабильность может стать предпосылкой для различных вознаграждений.
Кроме того, в период трудного финансового положения «Таджик Эйр», мы должны были внести свой вклад в дело исправления положения и улучшения деятельности компании. К сожалению, нами преобладал личный интерес над интересами компании и этим мы допустили ошибку.
Уважаемый генеральный директор, еще раз просим извинения лично у вас и в вашем лице у всех коллег за бестактные действия и выражаем свою готовность для дальнейшей деятельности и вложения вклада в дело улучшения финансового положения, повышения качества обслуживания и авторитета трудового коллектива.
С уважением, группа бортпроводников ОАО «Таджик Эйр».
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