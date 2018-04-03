АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 4 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

- В рамках четвертого тура чемпионата Таджикистана по футболу «Куктош» встретится с «Истиклолом». Встреча состоится на Центральном стадионе Душанбе в 16.00.

- В Государственном академическом театре оперы и балета имени С. Айни состоится опера таджикского классика Заёдулло Шахиди «Комде и Мадан». Начало в 16:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 4 АПРЕЛЯ

1982 - Эверест впервые покорили советские альпинисты Владимир Балыбердин и Эдуард Мысловский.

2011 - В Таджикистане приговорены несколько работников СИЗО ГКНБ, из которого в ночь на 23 августа прошлого года был совершен побег 25 особо опасных преступников.

2013 - Экс-премьер Таджикистана Абдумалик Абдулладжанов, к которому ранее суд применил экстрадиционный арест, был освобожден из-под стражи из Киевского следственного изолятора.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 4 АПРЕЛЯ

1916 – Родился композитор Сулаймон Юдаков.

1933 – Родилась заслуженный архитектор Таджикистана Сайёра Исоева.

1934 – Родился диктор телевидения и радио, Заслуженный работник культуры Таджикистана Бурхон Рахмонов.

1953 – Родилась Рафика Ганиевна Мусоева, экс-министр труда и социальной защиты населения.

1958 – Родился доктор медицинских наук Каримхон Курбонов.

1961 – Родился заслуженный актер Фатхиддин Тешаев.

1960 – Родился писатель Бобочон Садриддин.

1961 – Родился поэт Хайрандеш.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 4 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 4-9, местами усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 23-28 тепла, в горах ночью -2+3, днем 18-23 тепла.

По Хатлонской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 28-33 тепла, в предгорьях ночью 7-12 тепла, днем 20-25 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 2-7 тепла, днем 20-25 тепла, по ВГБАО ночью 3-8 мороза, днем 10-15 тепла.

По районам республиканского подчинения – Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 25-30 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 18-23 тепла.

По городу Душанбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 27-29 тепла.

По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 4-9, временами усиление до 15-20 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 24-26 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 29-31 тепла.

По городу Хорог – Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 20-22 тепла.