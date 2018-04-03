В Баткенской области произошел конфликт между жителями приграничных сел Уч-Добо (Кыргызстан) и Мачаъи (Таджикистан). Об этом сообщает радио "Азаттык" со ссылкой на местные власти. По их данным, конфликт произошел из-за земли, пишет Кaktus.media.

Сообщается, что с двух сторон границы собрались люди, на место выехали представители силовых органов и пограничники.

Между тем, в социальных сетях распространена видеозапись конфликта. На ней можно увидеть, что стороны закидывали друг друга камнями. Информации о пострадавших пока нет.

В Госпограничной службе Кыргызстана сообщили, что уточняют информацию, а в УВД Баткенской области инцидент не комментируют.