В редакцию «Азия-Плюс» обратились читатели, которые сообщили, что въезд на тонированных автомобилях в Узбекистан запрещен. При этом, по их словам, в дни празднования Навруза таджикским авто с тонировкой было позволено перемещаться в этой стране беспрепятственно.

«В дни празднования Навруз я перемещался без всяких проблем, был в Ташкенте и Самарканде, но сейчас уже не пускают. Многие машины, которые уже пересекли границу и заплатили страховой полис, были вынуждены срывать тонировку и после проезжали на территорию РУ», - написал читатель.

Между тем, о том, что тонировка автомобилей в Узбекистане запрещена законодательно, причем, это касается и туристов на авто, ранее сообщали все узбекские СМИ, ссылаясь на сообщение государственного агентства Узбекистана УзА.

Отмечалось, что согласно статье 126 Кодекса РУз об Административной ответственности, передвижение на автомобиле с тонированными стеклами на территории Узбекистана запрещено.

В сообщении тогда отмечалось, что данное правило относится не только к гражданам Узбекистана, но и к иностранным туристам на автомобилях.

За такое нарушение предусмотрен не только штраф, но и временная эвакуация автомобиля на штрафстоянку. Штраф по данной статье составляет 1 МРОТ. В случае повторного нарушения он увеличивается до двух МРОТ.

СМИ РУ писали, что туристов предупреждают об этом ещё при пересечении границы в Узбекистан. Если водитель не снимет тонировку, то в случае остановки сотрудником УБДД на дорогах также будет оштрафован.

Однако спустя сутки издание Nuz.uz со ссылкой на УБДД Ташкента заявляло, что для иностранных граждан, следующих транзитом через Узбекистан, туристов и сотрудников диппредставительств сделаны исключения в период праздничных наврузовских дней.

«Согласно статье 17 КоАО РУ иностранные граждане и лица без гражданства подлежат административной ответственности на общих основаниях. Однако сейчас, когда Президентом нашей страны установлены добрососедские отношения с рядом государств, и началось активное развитие въездного туризма, мы весьма благосклонно относимся к гостям нашей столицы и не останавливаем автомобили с иностранными номерами только за тонировку. Основанием для остановки транспортного средства может послужить нарушение правил дорожного движения», - прокомментировал тогда изданию главный инспектор административного отдела УБДД ГУВД столицы Дильшод Исраилов.

«На материал агентства УзА было очень много откликов в соцсетях. Узбекистанцы писали, что гостям нужно показать свое гостеприимство и быть лояльнее, если мы намерены развивать туризм. Ведь в некоторых соседних странах разрешено тонировать стекла автомобилей, и снятие тонировки создаст неудобства для въезжающих в Узбекистан. Наша задача эти неудобства минимизировать», - добавил тогда Дильшод Исраилов.

Данное исключение было сделано только на дни празднования Навруза, и уже сейчас граждане Таджикистана, собравшиеся на своей машине с тонированными стеклами в Узбекистан должны иметь ввиду, что им придется расстаться с тонировкой на границе или уплатить штраф уже на территории РУ.

Между тем, в конце марта в Узбекистане побывал наш коллега. Он поинтересовался у сотрудников ГАИ Узбекистана о ситуации вокруг тонированных машин.

На сегодняшний день на дорогах Узбекистана, возле гостиниц этой страны, на рынках, стоянках, у кафе и ресторанов можно встретить много машин с таджикским номерами, у которых затонированные стекла.

Инспектор ГАИ, стоявший при входе в Самарканд, объяснил, что по приказу, который поступил «сверху», инспектора в данный момент только предупреждают таджикских водителей о том, что тонированные стекла в Узбекистане запрещены.

«Пока не штрафуем гостей, поступит новый приказ - будем оштрафовать», - отметил узбекский милиционер.

Напомним, с 2000 года по 2010 год в Таджикистане также действовал запрет на тонирование стекол автомобилей. Это было связано с общественно-политической ситуацией в стране и борьбой с ростом преступности. Сейчас тонировка (светопропускаемостью не более 75%.) в Таджикистане разрешена, но за нее нужно платить "налог" - от 2,5 тыс. в год за машину с годом выпуска до 2004 года до 3,1 тыс. для авто, выпущенных в 2005 году и позднее.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus