Пресс-секретарь президента Узбекистана Комил Алламжонов заявил на своей странице в Facebook, что Шавкат Мирзиёев владеет информацией о показухе перед его приездом в регионы, передает CA-News.

В минувшую неделю СМИ сообщали о том, что в ходе визита президента Мирзиёева в Зарбдарский район Джизакской области студентки местных колледжей сыграли роль работников не сданного в эксплуатацию текстильного комбината «Зарбдор текстил».

Источники заявили тогда, что местные власти организовали «шоу для главы государства» во время его посещения текстильного производства.

Пресс-секретарь президента Комил Алламжонов заявил: «Мы информированы об этом. Если вы обратили внимание, этот цех в течении 10 месяцев появился буквально из ничего. Сейчас он еще не запущен на 100%. Идет процесс организации работы на полную мощность. Предприятие было запущено за достаточно короткий срок, поэтому учредители приняли на обучение работников из ближайших поселков и районов с обещанием дальнейшего трудоустройства», – сказал Комил Алламжонов.

В конце января этого года сообщалось о том, что в Кашкадарьинской области республики местные власти в спешном порядке ведут работы по благоустройству районов, которые может посетить президент Шавкат Мирзиёев в ходе своего визита в данную область.

Помимо этого он заявил, что информирован по вопросу о косметическом ремонте дорог перед визитом президента в регионы. «Президент не давал поручения о строительстве и сдаче данных дорог. Когда президент едет в очень отдаленные районы, тогда проводится ремонт этих дорог, и самые неровные участки асфальтируются. Мы попросим вас считать эти меры временными. Если во время визита президента он захочет посмотреть их, и это будет запланировано в графике, конечно же, эти дороги будут отремонтированы согласно требования и стандартам», – сказал Комил Алламжонов.

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