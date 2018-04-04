В результате нескольких землетрясений, которые происходили в течение последних дней и ощущались на территории Таджикистана, в Бальджуванском районе Хатлонской области, по предварительным данным, пострадало 62 дома.

«7 из 62 пострадавших домов стали непригодными и опасными для житья», - сообщила «АП» руководитель пресс-центра КЧС Умеда Юсуфи.

Она также отметила, что в большинстве пострадавших домов появились трещины на стенах.

По словам главы пресс-центра КЧС, в настоящее время на месте работает рабочая комиссия, которая оценивает размеры ущерба, нанесенного стихией.

«Жителям пострадавших домов оказывается помощь, жильцы, дома которых стали непригодными, в настоящее время размещены у родственников», - отметила она.

Напомним, сразу три подземных толчка ощущались утром 30 марта в Таджикистане. Во всех трех случаях эпицентр находился в одном и том же месте – в 7 км от Рогуна.

Сила толчков первого землетрясения, которое произошло утром в 3:54, в эпицентре составила 5 баллов, сообщила Геофизическая служба Академии наук Таджикистана.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 102 км северо-восточнее от города Душанбе, в 7 км северо-восточнее от Рогуна.

В Душанбе ощущались толчки силой 2-3 балла, в Рогуне – 4 балла.

Второе землетрясение произошло тоже на этой территории Таджикистана уже в 4:24 по местному времени. Эпицентр был там же, сила колебаний в эпицентре составила 4 балла, в Рогуне 3 балла, в Душанбе эти толчки не ощущались.

В третий раз трясло уже в 7:10 утра. Эпицентр зафиксирован все там же - в 102 км северо-восточнее от Душанбе, в 7 км северо-восточнее от Рогуна.

Сила толчков в эпицентре составила 3-4 балла, в Душанбе они не чувствовались.

Между тем, согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда в эпицентре землетрясения составила 4,7.

Эпицентр толчков находился на территории в 120 км восточнее Душанбе, в 69 км севернее Муминабада и в 7 километрах северо-восточнее Рогуна на глубине 15 км.

По данным академии наук РТ, за последний год на территории республики зафиксировано 26 тыс. подземных толчков.

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