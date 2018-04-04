Афганский генерал Абдул Рашид Дустум собирается вернуться на родину из Турции, сообщает местный телеканал Tolonews со ссылкой на помощников первого государственного деятеля, передает CA-News.

По их словам, генерал Дустум и президент Ашраф Гани недавно поговорили по телефону и обсудили возвращение его в Афганистан.

Мохаммад Азим Койаш, сенатор и близкий помощник Дустума рассказал, что за последние три месяца делегация правительства неоднократно встречалась с генералом. По его словам, Дустум и президентский дворец, как ожидается, достигнут соглашения в ближайшем будущем. Генерал хочет вернуться на пост первого вице-президента и хочет, чтобы правительство закрыло дело экс-губернатора провинции Джаузджан Ахмада Эшчи.

Напомним, что генерал Дустум покинул Афганистан ещё в мае прошлого года и с тех пор не возвращался на родину. Вице-президент прибыл в Турцию под предлогом прохождения курса лечения, однако стоит отметить, что отъезд состоялся на фоне крупного скандала.

Экс-губернатор афганской провинции Джаузджан Ахмад Эшчи обвинил Дустума и его людей в удержании в плену и изнасиловании. По его словам, его насильно удерживали пять дней в резиденции генерала. В течение этого времени сам Дустум и еще десять мужчин якобы совершали в отношении бывшего губернатора действия сексуального характера. Ахмад Эшчи также рассказал, что генерал угрожал убить его.

Генерал Дустум называл эти обвинения провокацией. Он утверждал, что Эшчи задержали и удерживали не его телохранители, а сотрудники разведывательной службы страны, подозревающие политика в причастности к беспорядкам в провинции.

В ходе рассмотрения дела в качестве обвиняемых выступили только телохранители Дустума, в то время как сам вице-президент проходил по делу как свидетель. Тем не менее, фактически генерал был отстранён от исполнения служебных обязанностей и помещён под домашний арест, а его последующий отъезд был описан The New York Times как ссылкой.

Как сообщал телеканал «1TV», телохранителей признали виновными и приговорили каждого к пяти годам тюрьмы. На суд охранники не явились, где они находятся сейчас, не уточняется. Приговор был вынесен заочно.

Пост первого вице-президента Афганистана за всё время его отсутствия фактически оставался вакантным, но формально генерал так и не был отправлен в отставку, что позволяет ему претендовать на восстановление в должности заместителя главы государства.

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