ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 5 апреля

1930- Создана Таджикско-памирская экспедиция АН ССР

1930 – Основана газета «Комсомолии Точикистон» (ныне «Чавонони Точикистон»).

1994 - В Москве при посредничестве ООН прошел первый раунд межтаджикских переговоров по мирному урегулированию конфликтов в Таджикистане.

1996 – В Душанбе начало работу первое в Таджикистане независимое информационное агентство «Азия-Плюс».

2010 - В Душанбе прибыл генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, который встретился с Э.Рахмоном и призвал страны региона сесть за стол переговоров;

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 5 апреля

1929 – Родился журналист Амирбек Исломов

1935 – Родился доктор химических наук Хаким Курбонов

1950 – Родился заслуженный актер театра Таджикистана Бекмухаммад Асомуддинов

1954 – Родился физик Дилбар Осимова

1962 – Родилась заслуженная певица Таджикистана Мохрухсор Сафиева

1962 – Родился литературовед Амирхуча Абдурахимов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 5 апреля 2018 ГОДА

По Согдийской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 25-30 тепла, в горах ночью 0-5 тепла, днем 18-23 тепла.

По Хатлонской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 29-34 тепла, в предгорьях ночью 8-13 тепла, днем 23-28 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 0-5 тепла, днем 17-22 тепла, по ВГБАО ночью 10-15 мороза, днем 9-14 тепла.

По районам республиканского подчинения – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 26-31 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 18-23 тепла.

По городу Душанбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 29-31 тепла.

По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 26-28 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 31-33 тепла.

По городу Хорог – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 19-21 тепла.