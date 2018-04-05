Сегодня, 5 апреля, в Таджикистан с официальным визитом приедет президент Азиатской футбольной конфедерации (АФК) Шейх Салман бин Ибрагим Аль-Халифа.

В ходе своего визита глава АФК проведет официальные встречи с руководством Федерации футбола Таджикистана, где будут обсуждены вопросы развития футбола в регионе, сообщает официальный сайт ФФТ.

Шейх Салман бин Ибрагим Аль-Халифа уже бывал в Душанбе в середине апреля 2013 года в качестве президента Футбольной ассоциации Бахрейна.

Тогда состоялась встреча президента ФФТ Рустама Эмомали с Ибрагимом Аль-Халифа и в ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества между двумя национальными федерациями.

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