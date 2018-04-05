В Душанбе подвели итоги проекта, которые содержат подробные планы по устойчивому восстановлению экологии на заброшенных объектах добычи и переработки урана в Дегмае и Истиклоле в Согдийской области.

Теперь чётко определены виды работ для эффективного улучшения ситуации в целях охраны здоровья местного населения и прекращения дальнейшего загрязнения окружающей среды, сообщили в представительстве ЕС в Таджикистане.

Предлагаемые меры непосредственно проверяются Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и они основаны на опыте, приобретённом из аналогичных ситуаций в других частях мира, в частности в Европейском Союзе.

Два объекта - Дегмай и Истиклол - были ранее определены как приоритетные участки в Стратегическом Генплане, подготовленном под руководством МАГАТЭ. Представители Таджикистана активно участвовали в этом процессе.

Министерство промышленности и новых технологий Республики Таджикистан (МПНТ) и Европейская Комиссия совместно осуществляли управление проектом. Финансирование предоставлялось Европейским Союзом через "Инструмент сотрудничества в сфере радиационной безопасности". Проект был реализован международным консорциумом во главе с компанией "ГЕОС" (Германия) с привлечением немецких компаний "ВИЗУТЕК", "Висмут", "ДжиАрЭс" и "Амек Фостер Уилер" (Великобритания) при тесном сотрудничестве с командой высококвалифицированных специалистов Таджикистана, координируемой таджикской организацией технической поддержки "СОДЕСКО".

Этот проект имеет большое значение для Таджикистана, поскольку он направлен не только на очистку радиоактивно загрязненных объектов добычи урана, но и служит пилотным проектом, направленным на установление стандартов для аналогичных проектов реабилитации в регионе и на благо народа Таджикистана.

Подготовительный проект в Дегмае и Истиклоле был реализован на поэтапной основе, включая анализ действующей нормативно-правовой базы Республики Таджикистан, исследование различных шахтных отходов и горнодобывающих предприятий, их радиоактивное и нерадиоактивное загрязнение и вытекающие риски.

Также важно, что проект разработал соответствующие стратегии и решения по восстановлению окружающей среды, учитывая местные условия и на основе подробной характеристики участка и анализа рисков.

Результаты проекта дают хорошую техническую основу для восстановительных работ, которые должны улучшить условия жизни местного населения.

Этот проект - часть региональной программы Европейского Союза по экологической реабилитации в Центральной Азии. С его завершением выполнены все подготовительные исследования для Таджикистана.

Ведомая Евросоюзом региональная программа экологической реабилитации служит на благо населения Центральной Азии и в частности содействует улучшению здоровья населения, улучшению окружающей среды, региональному сотрудничеству, поддержке мира и стабильности в регионе, экономическому развитию.

ЕС призывает других доноров объединить финансовые усилия. Уже в 2013 году ООН рекомендовала международному сообществу мобилизовать свою финансовую поддержку для решения экологических проблем региона.

ЕС выделил 16,5 млн. евро для специального фонда, созданного и управляемого Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), однако этих средств недостаточно. Необходима дополнительная сумма в размере 70 млн. евро для финансирования работ по восстановлению окружающей среды в семи выявленных приоритетных объектах в Центральной Азии, которые были согласованы непосредственно со странами Центральной Азии.

На сегодня определены приоритетные объекты, пути движения вперед, решения и стоимость работ.

Также идёт подготовка к конференции доноров, которая намечена на 8 ноября 2018 года при активном и прямом участии стран Центральной Азии: Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

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