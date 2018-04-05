США стремятся на новых условиях закрепиться в Центральной Азии, об этом в среду, 4 апреля заявил министр обороны РФ на Московской международной конференции по безопасности.

«США стремятся на новых условиях закрепиться в Центральной Азии, чтобы иметь возможность распространять свое влияние на сопредельные с Афганистаном страны», - цитирует его слова ТАСС.

«Это не отвечает интересам региональных государств и служит глобальным фактором дестабилизации», - сказал глава военного ведомства, добавив, что сохраняется угроза безопасности для союзников России по ОДКБ.

«Афганистан может стать не только прибежищем боевиков ИГИЛ, но и других террористических организаций, откуда они будут перемещаться по всему евразийскому континенту. Сегодня в Афганистане насчитывается около 4,5 тысяч игиловцев, и их число постоянно растет», - сказал он.

«Продолжает ухудшаться ситуация в Афганистане. Более чем пятнадцатилетнее присутствие в этой стране контингента Соединенных Штатов и НАТО так и не привело к нормализации обстановки», - отметил он.

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