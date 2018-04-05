Министерство юстиции Узбекистана раскритиковало телепередачу «Яширин камера» («Скрытая камера») телеканала Mening Yurtim (MY5), посвященную поведению молодых людей в общественных местах. В ведомстве призвали журналистов уважать личные права и свободы граждан и сочли авторов программы «непрофессиональными».

Об этом говорится в письме, которое и.о. начальника управления по защите прав человека Минюста Шахноза Якубджанова 3 апреля направила в редакцию телеканала, сообщает ИА "Фергана".

Якубджанова напоминает, что в Конституции Узбекистана закреплено право граждан на свободу и личную неприкосновенность, защиту от посягательств на честь и достоинство и от вмешательства в частную жизнь.

Статья 13 закона «О принципах и гарантиях свободы информации» запрещает сбор, хранение, обработку, распространение и использование информации о частной жизни человека без его согласия. Есть также законы о СМИ и «О защите профессиональной деятельности журналиста», которые запрещают использовать аудио- и видеозаписывающие средства без согласия источника информации.

«Важно, чтобы подрастающее поколение было воспитано в духе наших богатых историко-культурных ценностей, – пишет Якубджанова. – Вместе с тем, недопустимо добиваться этого за счет нарушения прав граждан».

Поводом для этого письма послужили фрагменты передачи, выложенные в интернет 1 апреля и собравшие тысячи комментариев. В них были показаны пары, обнимающиеся и целующиеся в парке.

Как подчеркнули в Минюсте, поведение молодых людей, ставших «героями» этого видео, не нарушает требования действующего законодательства, в то же время действия представителей СМИ свидетельствуют об их недостаточной профессиональной подготовке. Министерство призвало журналистов обратить внимание на эти замечания при съемках следующих выпусков.

Журналисты в Узбекистане не впервые поднимают тему «бесстыжего», с их точки зрения, поведения молодых пар в общественных местах. В апреле прошлого года национальный канал «Узбекистан» в передаче «Мулокот вакти» («Время диалога») раскритиковал сотрудников органов внутренних дел за бездействие в отношении обнимающихся и целующихся в парках молодых людей. Занимавший тогда пост начальника ташкентского ГУВД Баходир Курбанов заявил, что законодательство Узбекистана не запрещает подобное поведение.

«Мы все-таки строим светское государство и демократическое общество», – добавил он.

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