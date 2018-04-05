Сегодня воспитанников душанбинской школы-интерната №1 для детей-сирот представители узбекской кондитерской компании «SLADUS PRODUCE» порадовали сладостями из Узбекистана.

Сотрудники ташкентской кондитерской компании «SLADUS PRODUCE», по своей инициативе провели гуманитарную акцию.

Они через сотрудников посольства Республики Узбекистан в Таджикистане передали воспитанникам столичной школы интернат более трех десятков килограммов различных сладостей производства «SLADUS PRODUCE».

Директор школы-интерната №1 для детей-сирот Джамолиддин Амирханов выражая благодарность фирме «SLADUS PRODUCE» указал, что на данный момент в столичной школе-интернате для детей сирот обучаются воспитываются 345 детей, 46 из которых являются круглыми сиротами.

Ташкентская кондитерская компании «SLADUS PRODUCE» участвовала на выставке-продажа промышленных товаров Узбекистана «Made in Uzbekistan» 9-11 марта этого года в душанбинском Спортивном комплексе «Манеж».

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