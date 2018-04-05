Известный таджикский поэт, лауреат государственной премии Таджикистана имени Рудаки в сфере литературы 79-летний Бозор Собир находится в больнице города Сиэтл (США). Об этом «АП» сообщил глава Союза писателей Таджикистана Низом Косим.

«Бозор Собир в последнее время плохо себя чувствовал, и именно по этой причине он не смог прилететь в Таджикистан на празднование Навруза. Мы разговаривали с ним по телефону, он сообщил, что врачи не разрешают ему длительные поездки и нагрузки», - сообщил Низом Косим.

Он сообщили, что Бозор Собир попал в больницу несколько дней назад. О его нынешнем состоянии он ничего не знает.

Между тем, как сообщил на своей странице пользователь Фейсбука Барот Кодири со ссылкой на родственников Бозора Собира, поэт попал в реанимацию, он также попросил молиться за его выздоровление.

Бозор Собир считается одним из самых известных и самых противоречивых поэтов Таджикистана: некогда ярый противник нынешнего правительства, бывший узник СИЗО №1, ныне гражданин США.

26 марта 1993 года он был арестован таджикскими властями при попытке вылететь в Москву. Тогда гражданская война была в разгаре, а сам Собир был одним из лидеров демократического движения Таджикистана.

Его обвинили в совершения ряда других преступлений - публичных антиправительственных призывах, взятии в заложники депутатов ВС, разжигании межнациональной и межрегиональной розни.

Спустя годы в одной из своих статей Бозор Собир напишет, что главное его преступление перед властями заключалось в том, что он не признавал правительство, которое захватило власть в ноябре 1992 года.

Оказавшись под международным давлением, таджикские власти пошли на уступки. 3 ноября 1993 года председатель Верховного Совета Таджикистана Эмомали Рахмонов обратился с ходатайством в Генеральную прокуратуру как обычный гражданин и попросил изменить меру пресечения в отношении Бозора Собира. 29 декабря решением Верховного суда поэта освободили из зала суда.

12 января 1996 года Эмомали Рахмонов подписал указ о помиловании ряда лиц, в отношении которых в 1993 году были возбуждены уголовные дела. Среди помилованных был и Бозор Собир.

В конце 2003 года и в 2011 году он приезжал в Таджикистан как частное лицо, однако уже 27 мая 2013 года в столичном аэропорту поэта встречали чиновники Исполнительного аппарата президента, депутаты парламента и сотрудники министерства культуры.

В интервью, которое поэт дал после возвращения в Таджикистан, Бозор Собир выразил свою благодарность президенту Эмомали Рахмону. Он сказал, что раньше посещал Таджикистан по собственной инициативе, но теперь вернулся на родину по приглашению президента. Он призвал интеллигенцию и общественных деятелей страны сплотиться вокруг Эмомали Рахмона и поддержать его.

Спустя 3 дня после прибытия Бозора Собира принял сам президент. По завершении встречи поэт заявил журналистам, что он поблагодарил президента и правительство страны за теплый прием.

Тогда же Бозор Собир заявил, что приехал не для того, чтобы агитировать за президента Рахмона в ходе предвыборной кампании. Но, тем не менее, вскоре появилось его первое стихотворение, посвященное главе государства.

Он получил квартиру в подарок от правительства, а накануне Дня независимости Таджикистана в сентябре 2013 года Эмомали Рахмон вручил ему «Звезду Президента».

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