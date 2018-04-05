Национальный банк Таджикистана повысил максимальный размер перевода валюты из республики физическими лицами без открытия ими банковских счетов. Допустимый объем вырос с 28 тысяч сомони (около $3,2 тыс.) до 87,5 тысяч сомони (свыше $9,9 тыс.).

«Внесенные правлением НБТ изменения в Инструкцию №204 «О порядке осуществления переводных операций физическими лицами без открытия банковских счетов» зарегистрированы министерством юстиции РТ в марте этого года», - сообщили «АП» в регуляторе.

Согласно поправкам, отметил источник, максимальный размер перевода валюты физическими лицами из Таджикистана в настоящее время составляет сумму, эквивалентную до 1750 показателей для расчетов.

Один показатель для расчетов в стране на данный момент составляет 50 сомони.

«До этого физические лица без открытия банковских счетов могли переводить за границу валюту на сумму не более 28 тысяч сомони», - добавили в НБТ.

Отметим, что максимально допустимый размер валютных переводов физических лиц из Таджикистана был снижен в мае 2016 года, когда сразу несколько коммерческих банков страны столкнулись с острой нехваткой финансовых ресурсов.

Ранее сумма переводов была эквивалентна 1750 показателям для расчетов, к которым теперь и вернулись.

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