Страна: США

Жанр: боевик, триллер

Режиссер: Элай Рот

Актеры: Брюс Уиллис, Винсент Д'Онофрио, Камилла Морроне

Премьера в Душанбе: 5 апреля, смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз»

Забронировать билеты можно по телефонам 2350025, 988885801

Пол Керси – хирург, привыкший вытаскивать людей с того света после криминальных разборок. Но после того, как его жена и дочь становятся жертвами уличной банды, а полиция бездействует, он берет карающий меч правосудия в свои руки. Видеоизобретательных убийств преступников покоряют интернет-топы, а среди жителей города расходятся слухи о неуловимом народном мстителе, которому теперь принадлежит весь город. Он мстит бодро, весело и со вкусом.