В турецком городе Эскишехир в университете Османгази произошла стрельба, в результате которой погибли четыре человека, сообщает Медуза со ссылкой на Reuters .

В турецком городе Эскишехире сегодня было совершено нападение на университет Османгази. Отмечается, что произошла стрельба в преподавательском корпусе. По неподтвержденным данным, огонь открыл научный сотрудник университета.

Ректор университета выступил с заявлением: «Согласно первой информации, были убиты помощник, заместитель декана, секретарь факультета, преподаватель факультета образования Университета Османгази».

Стрелявший задержан. Информации о его мотивах пока нет.

Известно, что Анатолийский университет в Османгази — самый крупный в стране и четвертый по числу студентов в мире.