Обломки арматуры, камни и палки пошли в ход во время массовой драки мигрантов на стройке в Краснодаре. Один из рабочих снял ожесточенное противостояние на видео, сообщает Migrant.news.tj.

В ход также шли строительные каски, которые использовались как метательное оружие.

Побоище произошло еще 29 марта на стройплощадке ЖК «Тургенев». Всего в драке приняли участие около 20 человек, сообщает "Вести.ru" .

Причина конфликта остается неизвестной, как и число пострадавших — ни в больницу, ни в полицию никто из участников драки не обращался.

За кадром слышен радостный голос и смех оператора: "Корея против Таджикистана. Гаси, гаси его, Вася!"



После публикации записи, вечером 4 апреля стражи порядка доставили в отделение 49 работающих на стройке мигрантов, но в тот же день и отпустили — у всех оказались должным образом оформлены документы и патенты на работу в России.

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