Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) создаст алгоритм борьбы с террористической группировкой «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», сообщил журналистам в четверг первый заместитель директора ФСБ России генерал армии Сергей Смирнов по итогам 32-го заседания совета РАТС ШОС в Ташкенте.

«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» наиболее опасна, на наш взгляд, с точки зрения своих действий, своей пропаганды, поэтому она выделена, но это не значит, что мы не занимаемся другими террористическими организациями», - цитирует его РИА Новости.



Он отметил, что в ходе заседания в Ташкенте принято решение о разработке алгоритма действий для борьбы с «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».



«Это алгоритм работы компетентных органов, то есть спецслужб той или иной страны», - пояснил Смирнов.



По его словам, при РАТС ШОС создана постоянно действующая рабочая группа, и она «методами работы спецслужб занимается выявлением этих лиц, создается реестр, соответствующие базы данных по действиям на той или иной территории тех или иных лиц».

Тем временем, ситуация с безопасностью в Афганистане и задача борьбы с терроризма стала одной из ключевых тем мероприятия, на котором присутствовали представители 8 стран-членов организации.

Сергей Смирнов заявил, что тысячи сирийских боевиков, по данным спецслужб Таджикистана, к настоящему времени переместились в Афганистан.

"Сегодня одно из решений касалось этого вопроса. Мы приняли к сведению информацию таджикской стороны о той угрозе, исходящей с территории Афганистана для стран ШОС, которые граничат непосредственно или опосредованно", - цитирует ТАСС Смирнова.

"На территории Афганистана находятся (по данным таджикской стороны - прим. ТАСС) уже порядка 8 тысяч лиц [боевиков], выдавленных из Сирии", - отметил он.



«Перемещение боевиков, в частности, ИГИЛ, пошло через иранскую, через турецкую территорию, идёт на Афганистан, в частности, северные районы», – сообщил журналистам Сергей Смирнов.

В своем выступлении Сергей Смирнов обратил внимание на предупреждения таджикских спецслужб, связанные с угрозой для стран-членов ШОС с территории Афганистана. Тем не менее, в указанном случае ИРА не являлась изначальным источником опасности, поскольку иностранные боевики, согласно отчётам, лишь находят укрытие на афганской территории.

Минобороны России оценило численность присутствия ИГ в Афганистане в 4,5 тысячи человек, однако таджикские спецслужбы, по словам Смирнова, сообщают о перемещении в ИРА примерно 8 тысяч сирийских боевиков.



Напомним, что в прошлом российская сторона уже выражала обеспокоенность в связи с миграцией боевиков «Исламского государства» из Сирии в Афганистан, однако руководство миссии НАТО «Решительная поддержка» по-прежнему настаивает на том, что случаи перемещения экстремистов в ИРА носят единичный характер.