Боец по смешанным единоборствам (ММА) и чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор задержан полицией Нью-Йорка: ирландец атаковал автобус, в котором ехали Хабиб Нурмагомедов и еще несколько бойцов, пишет Медуза.

Ирландец сам явился в полицию, сообщает The New York Times. Правоохранительные органы намерены допросить Макгрегора по поводу инцидента в Barclays Center, но пока не выдвигали против него никаких официальных обвинений.

5 апреля Макгрегор прилетел вместе со своей командой в Нью-Йорк и отправился на спортивную арену Barclays Center в Бруклине, где проходили промо-мероприятия перед турниром UFC 223.

На парковке спорткомплекса Макгрегор напал на автобус, в котором находилась команда российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова. Ирландец бросил в автобус металлическую тачку и разбил окно. Он также попытался кинуть в сторону автобуса металлические заграждения и мусорный бак, но был остановлен людьми из своего окружения.

В результате инцидента незначительные травмы получили бойцы Майкл Кьеза и Рэй Борг, находившиеся в автобусе.

Причиной выходки Конора Макгрегора, как считается, могла стать недавняя стычка Хабиба Нурмагомедова со спаринг-партнером ирландца Артемом Лобовым, который был заявлен для участия в турнире UFC 223. Лобов, который также участвовал в нападении на автобус, уже отстранен от соревнований.

В ночь на 8 апреля в Нью-Йорке должен пройти бой за титул чемпиона UFC в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и американцем Максом Холлоуэем.